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Haberler Yaşam Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:53

Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

Bu akşam ATV ekranlarında yılbaşı özel programları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicilerle buluşacak. Yarışmanın konuklarından biri ise ünlü oyuncu ve komedyen Doğu Demirkol. "Tutunamayanlar", "Hayat", "Doğu", "Ölümlü Dünya" gibi projelerdeki performansıyla dikkat çeken başarılı isim, kariyeri ve özel hayatı hakkında sıkça merak edilen sorulara konu oluyor. Peki, Doğu Demirkol kimdir, nereli, kaç yaşında ve evli mi? İşte Doğu Demirkol'un hayatına dair merak edilen tüm detaylar...

Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

Son dönemin başarılı yapımlarında sergilediği performanslarla adından sıkça söz ettiren Doğu Demirkol, ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programına konuk olacak. Yılbaşı akşamı televizyon başında yerini alan izleyiciler, "Doğu Demirkol kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" gibi soruları araştırmaya başladı. İşte, ünlü oyuncu Doğu Demirkol hakkında merak edilen tüm detaylar haberin devamında...

Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Demirkol, Mersinli avukat bir anneyle Çerkes kökenli Balıkesirli doktor bir babanın oğlu olarak Ankara'da 6 Eylül 1988 tarihinde dünyaya geldi. Ortaokulu Amasya'da, liseyi ise Ankara'da okudu. İstanbul Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu.

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Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

İlk olarak sosyal medya üzerinden çeşitli videoları hazırlayan Doğu Demirkol, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışmaya katıldı. Sonrasında stand-up gösterisi yaptığı sırada komedyen Murat Gençoğlu tarafından takip edilerek kendisinin de dahil olduğu BKM Mutfak'a davet edildi. 2015 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde Açık Mikrofon başlığıyla gösteriler geçekleştirdi.

Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

2020 yılında TRT 1'de yayımlanan Tutunamayanlar adlı televizyon dizisinde Tarık Şakrak karakterini canlandırdı. Aynı yıl Bayi Toplantısı sinema filminde oynadı. Bir dijital platformda yılbaşı zamanlarında stand-up gösterileri sundu.

Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

2023'te Ölümlü Dünya 2 sinema filminde ilkinde oldugu gibi yine Zafer adlı karakteri canlandırdı. Sonrasında ise Zeki Demirkubuz'un yönettiği Hayat başlıklı sinema filminde yealdı. Senaryosunu kendi yazdığı ilk sinema filmi olan Yaşam Koçu'nda başrolü Yağmur Tanrısevsin ile paylaştı.

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