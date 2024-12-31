Doğu Demirkol kimdir? Doğu Demirkol kaç yaşında, nereli, sevgilisi var mı? İşte, kariyeri ve biyografisi

2023'te Ölümlü Dünya 2 sinema filminde ilkinde oldugu gibi yine Zafer adlı karakteri canlandırdı. Sonrasında ise Zeki Demirkubuz'un yönettiği Hayat başlıklı sinema filminde yealdı. Senaryosunu kendi yazdığı ilk sinema filmi olan Yaşam Koçu'nda başrolü Yağmur Tanrısevsin ile paylaştı.