DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, kimler başvurabilir?

2025 yılı için çocuk ve doğum yardımı tutarları ve süresi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında, yeni doğum ve çocuk yardımı ödemelerini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte, doğum parası ve çocuk yardımı almak için gerekli şartlar ile başvuru süreci de gündeme geldi. Peki, 1., 2. ve 3. çocuk doğum yardımı miktarları ne kadar olacak, aylık ödemeler ne kadar, nasıl başvuru yapılacak? İşte, ayrıntılar...