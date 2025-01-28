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Haberler Yaşam DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:35

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, kimler başvurabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında önemli destek paketlerini duyurdu. Bu doğrultuda, 2025 yılı itibarıyla doğum yardımları ve çocuk yardımı tutarlarında artış yapıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni destekler, tek seferlik doğum yardımı ile 1., 2. ve 3. çocuk yardımlarını kapsıyor. Yapılan açıklamada, bu yardımların güncel tutarları da belli oldu. Peki, 2025 yılı için çocuk yardımı ve doğum parası ne kadar, kimler başvurabilir, şartları neler?

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, kimler başvurabilir?

2025 yılı için çocuk ve doğum yardımı tutarları ve süresi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında, yeni doğum ve çocuk yardımı ödemelerini açıkladı. Bu açıklamayla birlikte, doğum parası ve çocuk yardımı almak için gerekli şartlar ile başvuru süreci de gündeme geldi. Peki, 1., 2. ve 3. çocuk doğum yardımı miktarları ne kadar olacak, aylık ödemeler ne kadar, nasıl başvuru yapılacak? İşte, ayrıntılar...

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, kimler başvurabilir?

TEK ÇOCU İÇİN NE KADAR, KAÇ TL VERİLECEK?
1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan her çocuk için bir kez yapılacak olan 5.000 TL'lik ödeme verilecektir. Bu ödeme yalnızca 1 Ocak 2025 ve sonrasındaki doğumları kapsayacaktır.

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DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, kimler başvurabilir?

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN NE KADAR DOĞUM YARDIMI VERİLECEK?

1 Ocak 2025 itibarıyla, ikinci çocuğunu doğuran annelere her ay 1500 TL doğum yardımı ödemesi yapılacaktır.
DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, kimler başvurabilir?

ÜÇ ÇOCUK İÇİN DOĞUM YARDIMI NE KADAR?
1 Ocak 2025 itibarıyla, üç çocuk sahibi olan annelere aylık 6.500 TL, dört çocuk sahibi olan annelere ise aylık 11.500 TL ödeme yapılacaktır. Ancak, bu ödeme düzenlemesi yalnızca 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya gelen çocuklar için geçerli olacak. Üçüncü çocuğu olan annelere ise, söz konusu çocuk için aylık 5.000 TL ödeme yapılacak.

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, kimler başvurabilir?

ÇOCUK YARDIMI NE KADAR SÜRECEK, NE ZAMANA KADAR VERİLECEK?
Aile Yılı"na özel yeni düzenlemelere ilişkin merak edilenler paylaşıldı. Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.

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