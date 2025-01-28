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DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, kimler başvurabilir?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
11:35
DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI 2025: Çocuk yardımı kimlere verilir, doğum parası ne kadar, kaç TL oldu, kimler başvurabilir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Aile Yılı kapsamında önemli destek paketlerini duyurdu. Bu doğrultuda, 2025 yılı itibarıyla doğum yardımları ve çocuk yardımı tutarlarında artış yapıldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni destekler, tek seferlik doğum yardımı ile 1., 2. ve 3. çocuk yardımlarını kapsıyor. Yapılan açıklamada, bu yardımların güncel tutarları da belli oldu. Peki, 2025 yılı için çocuk yardımı ve doğum parası ne kadar, kimler başvurabilir, şartları neler?