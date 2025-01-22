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DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU 2025 | Doğum yardımı ve çok yardımı ne kadar oldu, başvurular nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
11:33
DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU 2025 | Doğum yardımı ve çok yardımı ne kadar oldu, başvurular nasıl yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı'na özel olarak ailelere yönelik önemli müjdeler verdi. Yeni doğum yapacak veya daha önce doğum yapmış aileler için, 2025 yılı itibarıyla doğum parası ve çocuk yardımı tutarları artırıldı. Tek seferlik doğum yardımı ile 1., 2. ve 3. çocuk yardımlarının yeni tutarları açıklandı. Bu değişiklikler ve başvuru süreci aileler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, doğum ve çocuk yardımı ne kadar oldu, başvurular nasıl yapılacak? İşte, doğum ve çocuk yardımı başvuru ekranı ve merak edilen tüm detaylar...