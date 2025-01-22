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Haberler Yaşam DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU 2025 | Doğum yardımı ve çok yardımı ne kadar oldu, başvurular nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 11:33

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU 2025 | Doğum yardımı ve çok yardımı ne kadar oldu, başvurular nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı'na özel olarak ailelere yönelik önemli müjdeler verdi. Yeni doğum yapacak veya daha önce doğum yapmış aileler için, 2025 yılı itibarıyla doğum parası ve çocuk yardımı tutarları artırıldı. Tek seferlik doğum yardımı ile 1., 2. ve 3. çocuk yardımlarının yeni tutarları açıklandı. Bu değişiklikler ve başvuru süreci aileler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, doğum ve çocuk yardımı ne kadar oldu, başvurular nasıl yapılacak? İşte, doğum ve çocuk yardımı başvuru ekranı ve merak edilen tüm detaylar...

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU 2025 | Doğum yardımı ve çok yardımı ne kadar oldu, başvurular nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2025 Aile Yılı kapsamında yeni çocuk ve doğum yardımı tutarlarını açıkladı. Bu açıklama ile birlikte, doğum parası ve çocuk yardımı almak isteyen aileler için detaylar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre doğum parası 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki, doğum ve çocuk yardımı ne kadar başvurusu nasıl yapılacak, şartları neler? İşte, 2025 doğum ve 1. 2. ve 3. çocuk yardımı tutarları ve başvuru detayları...

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU 2025 | Doğum yardımı ve çok yardımı ne kadar oldu, başvurular nasıl yapılacak?

ÇOCUK YARDIMI YENİ TUTARLAR 2025
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 2025 Aile Yılı'na ilişkin destekleri açıkladı. Bu yıl doğum yardımlarını da önemli ölçüde artırdıklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU 2025 | Doğum yardımı ve çok yardımı ne kadar oldu, başvurular nasıl yapılacak?

1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI AYLIK NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
İlk çocuk: 5.000 TL
2. çocuk: 1.500 TL
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU 2025 | Doğum yardımı ve çok yardımı ne kadar oldu, başvurular nasıl yapılacak?

2. VE 3. ÇOCUKTA HİÇBİR ŞART YOK
İkinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart olmadan çocuk yardımları her ay annelerin hesaplarına aktarılacak.

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU 2025 | Doğum yardımı ve çok yardımı ne kadar oldu, başvurular nasıl yapılacak?

ÇOCUK YARDIMI NE KADAR SÜRECEK, NE ZAMANA KADAR VERİLECEK?
Aile Yılı"na özel yeni düzenlemelere ilişkin merak edilenler paylaşıldı. Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.

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