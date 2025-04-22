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Haberler Yaşam DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ: 1500 ve 5000 TL'lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:19 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:19

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ: 1500 ve 5000 TL'lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Aile Yılı kapsamında başlatılan desteklerden biri olan doğum yardımı ile ilgili duyuru geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı. 1., 2. ve 3. çocuk için farklı miktarlarda belirlenen yardım tutarları, başvurusu onaylanan annelerin banka hesaplarına aktarılacak 1500 TL ve 5000 TL arasında değişen doğum yardımı ödemelerinin tarihi netleşti. Peki,doğum ve çocuk yardımı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ: 1500 ve 5000 TL’lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin tarihini açıkladı. 1 Ocak'tan sonra doğan çocuklar için verilecek destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü çocuk için ise aylık 5.000 TL ödeme yapılacak. Peki, doğum ve çocuk yardımı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte detaylar...

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ: 1500 ve 5000 TL’lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı kapsamında yapılacak ödemelerin başlayacağı tarihi duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, "Doğum Destek Sistemi çerçevesinde ilk ödemeleri Mayıs ayında annelerin hesaplarına aktaracağız" dedi.

Yeni sistemle birlikte, annelere yapılacak ödemeler çocuk beş yaşına gelene kadar kesintisiz olarak devam edecek ve doğrudan annenin hesabına yatırılacak.

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DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ: 1500 ve 5000 TL’lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ 2025'TE BAŞLIYOR: İLK, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÇOCUK İÇİN DESTEK MİKTARLARI

1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için geçerli olacak doğum yardımı ödemeleri açıklandı.

İlk çocuk için, annelere tek seferlik 5.000 TL ödeme yapılacak.

İkinci çocuk için, başvurunun yapıldığı ay itibarıyla, çocuk 5 yaşına kadar her ay 1.500 TL destek sağlanacak.

Üçüncü çocuk ve sonrasındaki çocuklar içinse, 5 yaşına kadar aylık 5.000 TL ödeme yapılacak.

Bu yardımlar, çocukların beş yaşını doldurana kadar annelere kesintisiz bir şekilde yatırılacak.

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ: 1500 ve 5000 TL’lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

EN ÇOK BAŞVURU İLK ÇOCUK İÇİN

Ödemelerin annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacağının altını çizen Göktaş, şöyle devam etti:

"Başvuruları almaya başladık, bu sabah 9 itibarıyla 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi mayıs ayında annelerin hesabına yatıracağız. Burada birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında başvuru sayımız ise 51 bin 128. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayımız 29 bin 879. 3 artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında.15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan."

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ: 1500 ve 5000 TL’lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor.

e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden başvuru konusunda destek alabilirler.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ