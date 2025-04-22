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DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ: 1500 ve 5000 TL'lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
16:19
DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ: 1500 ve 5000 TL'lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Aile Yılı kapsamında başlatılan desteklerden biri olan doğum yardımı ile ilgili duyuru geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı. 1., 2. ve 3. çocuk için farklı miktarlarda belirlenen yardım tutarları, başvurusu onaylanan annelerin banka hesaplarına aktarılacak 1500 TL ve 5000 TL arasında değişen doğum yardımı ödemelerinin tarihi netleşti. Peki,doğum ve çocuk yardımı ödemeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak?