DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, ödemeler ne kadar?

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

2025 yılı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk destek ödemelerinin tutarlarını açıkladı.

İlk çocuk için bir kez ödenecek 5 bin TL yardım sağlanacak.

İkinci çocuk için her ay 1.500 TL ödeme yapılacak.

Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise her ay 5 bin TL destek verilecek.

Buna göre, ikinci çocuk için bir yıl boyunca toplamda 18 bin TL ödeme yapılacakken, üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere yıllık 60 bin TL yardım yapılacak.

Çocuk yardımları, çocuklar 5 yaşına gelene kadar kesintisiz şekilde devam edecek. Bu yardımlar, herhangi bir başvuru ya da ek kriter olmaksızın ailelere sağlanacak.