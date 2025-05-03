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Giriş Tarihi: 03.05.2025 17:40 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 17:40

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, ödemeler ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla doğum yardımı ödemelerini başlatacağını duyurdu. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için, birinci çocuk için 5 bin lira tutarında tek seferlik ödeme yapılacak. İkinci çocuk için ise aylık 1500 lira destek verilecek. Üçüncü ve sonrasındaki çocuklar içinse aylık 5 bin lira yardım sağlanacak. Bakanlık, bu ödemelerle ilgili tarihleri de açıkladı. Peki, doğum yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak? 2025 doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır ve ödeme tutarları ne kadar?

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, ödemeler ne kadar?

2025 Doğum yardımı ödemeleri hakkında sorular artmaya devam ediyor. İlk, ikinci ve üçüncü çocuk için farklı tutarlarda ödeme yapılacak olan bu destek programı, anne veya baba tarafında herhangi bir gelir şartı aranmaksızın veriliyor. Peki, 2025 yılında doğum yardımı başvurusu nasıl yapılacak ve ödeme tutarları ne kadar olacak? İşte detaylar...

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, ödemeler ne kadar?

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2025 yılı için doğum yardımı ödemeleri ile ilgili başvurular 8 Nisan'da başlamıştı ve değerlendirme süreci devam ediyor. İlk ödemelerin, Anneler Günü'nün kutlandığı Mayıs ayında yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, ödemelerin 11 Mayıs Pazar günü itibariyle hesaplara yatırılacağını açıkladı. Ödemeler başladığında, Bakanlık tarafından ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. İkinci ödeme tarihlerine ilişkin duyuru ise ilk ödemelerin ardından yapılacak.

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DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, ödemeler ne kadar?

DOĞUM VE ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

2025 yılı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk destek ödemelerinin tutarlarını açıkladı.

İlk çocuk için bir kez ödenecek 5 bin TL yardım sağlanacak.

İkinci çocuk için her ay 1.500 TL ödeme yapılacak.

Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise her ay 5 bin TL destek verilecek.

Buna göre, ikinci çocuk için bir yıl boyunca toplamda 18 bin TL ödeme yapılacakken, üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere yıllık 60 bin TL yardım yapılacak.

Çocuk yardımları, çocuklar 5 yaşına gelene kadar kesintisiz şekilde devam edecek. Bu yardımlar, herhangi bir başvuru ya da ek kriter olmaksızın ailelere sağlanacak.

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, ödemeler ne kadar?

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılı Aile Yılı kapsamında başlatılan doğum yardımlarına başvuruların 8 Nisan 2025 itibarıyla e-Devlet üzerinden kabul edilmeye başlandığını duyurdu.

DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, ödemeler ne kadar?

Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.