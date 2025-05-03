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DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, ödemeler ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
17:40
DOĞUM YARDIMI ÖDEME TAKVİMİ 2025: Doğum yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, ödemeler ne kadar?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla doğum yardımı ödemelerini başlatacağını duyurdu. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için, birinci çocuk için 5 bin lira tutarında tek seferlik ödeme yapılacak. İkinci çocuk için ise aylık 1500 lira destek verilecek. Üçüncü ve sonrasındaki çocuklar içinse aylık 5 bin lira yardım sağlanacak. Bakanlık, bu ödemelerle ilgili tarihleri de açıkladı. Peki, doğum yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak? 2025 doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır ve ödeme tutarları ne kadar?