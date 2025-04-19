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DOĞUM YARDIMI ÖDEME TARİHİ 2025: Bakan Göktaş açıkladı! 5000 TL’lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
23:29
DOĞUM YARDIMI ÖDEME TARİHİ 2025: Bakan Göktaş açıkladı! 5000 TL’lik doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?
Doğum yardımı ödemeleri ile son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen doğum yardımı ilk ödeme tarihi belli oldu. 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak doğum yardımı başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. İlk çocuğa tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1500 TL, üçüncü çocuğa aylık 5 bin TL destek verilecek. Peki, doğum parası ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, 5000 TL'lik doğum yardımı ödeme tarihi ve diğer detaylar.