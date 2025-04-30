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Haberler Yaşam Doğum yardımı ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte, Doğum desteği başvuru şartları ve ödeme tarihi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:22

Doğum yardımı ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte, Doğum desteği başvuru şartları ve ödeme tarihi

''Aile Yılı'' kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı ödemesi yapılacak. İlk çocuk için 5 bin TL ödeme yapılacak. İkinci ve üçüncü çocuk için de aylık ödemeler yapılacak. Peki, doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak, nasıl alınır? İşte, detaylar...

Doğum yardımı ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte, Doğum desteği başvuru şartları ve ödeme tarihi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Nisan tarihinde başvuruları başlayan doğum yardımı için ödeme tarihlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğum yardımı başvuruları, e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Peki, doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak, nasıl alınır? İşte, detaylar...

Doğum yardımı ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte, Doğum desteği başvuru şartları ve ödeme tarihi

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Gerekli şartların taşınması halinde; birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.

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Doğum yardımı ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte, Doğum desteği başvuru şartları ve ödeme tarihi

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Doğum yardımına dair yönetmeliğe göre yardım için öncelikle:

- Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması,

-Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi,

- Başvurunun ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi gerekiyor.

- Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin yapılmasının akabinde gerçekleşiyor.

- Başvurunun, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce yapılması gerekir.

Doğum yardımı ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte, Doğum desteği başvuru şartları ve ödeme tarihi

DOĞUM YARDIMI PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Göktaş, doğum yardımı ilk ödemelerinin mayıs ayı itibariyle başlayacağını belirtti. Ödemeler annenin hesabına yapılıyor. Ödemeden faydalanacaklar, destek ödemesini kimlik ibrazıyla PTT şubelerinden çekilebilecek.

Doğum yardımı ödemeleri, başvuruların sistem üzerinden onaylanması ardından başvurunun yapıldığı ay itibarıyla yapılacak.

Doğum yardımı ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte, Doğum desteği başvuru şartları ve ödeme tarihi

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU

Doğum desteği başvuruları, çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" tam olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.