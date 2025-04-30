Doğum yardımı ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte, Doğum desteği başvuru şartları ve ödeme tarihi

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Doğum yardımına dair yönetmeliğe göre yardım için öncelikle:

- Annenin, babanın ya da her ikisinin birden Türk vatandaşı olması,

-Ailenin Türkiye'de ikamet etmesi,

- Başvurunun ilgili mercilere yapılması ve doğum yardımıyla ilgili işlemlerin sistem üzerinden yürütülmesi gerekiyor.

- Doğum yardımı başvurusu, çocuğun Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne (KPS) kayıt işleminin yapılmasının akabinde gerçekleşiyor.

- Başvurunun, ilk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde, diğer çocuklar için ise 5 yaşını doldurmadan önce yapılması gerekir.