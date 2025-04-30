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Doğum yardımı ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte, Doğum desteği başvuru şartları ve ödeme tarihi
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
09:22
Doğum yardımı ödemesi ne zaman, hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte, Doğum desteği başvuru şartları ve ödeme tarihi
''Aile Yılı'' kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı ödemesi yapılacak. İlk çocuk için 5 bin TL ödeme yapılacak. İkinci ve üçüncü çocuk için de aylık ödemeler yapılacak. Peki, doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak, nasıl alınır? İşte, detaylar...