Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında film konusu ne, oyuncuları kim? Doktor Strange ne zamana kadar vizyonda kalacak?

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filminin konusu, çıkışıyla birlikte oldukça merak edilmeye başladı. Dr Strange oyuncu kadrosu ve görsel efektleriyle birçok izleyicinin dikkatini çekiyor. Doktor Strange serisinin 2. filmi olan Çoklu Evren Çılgınlığında'da Doktor Strange yine gizemli düşmanları alt edip evreni ayakta tutmaya çalışıyor. 2 saat 6 dakikalık filmde Doktor Strange bütün yeteneklerini kullanıp alternatif evrenler yaratarak dünyayı kurtarmaya çalışacak. Vatandaşlar Dr Strange vizyona girdi mi sorularını yöneltmeye başladı. İşte detaylar…