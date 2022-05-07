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Haberler Yaşam Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında film konusu ne, oyuncuları kim? Doktor Strange ne zamana kadar vizyonda kalacak?
Giriş Tarihi: 07.05.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 14:11

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında film konusu ne, oyuncuları kim? Doktor Strange ne zamana kadar vizyonda kalacak?

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filminin konusu, çıkışıyla birlikte oldukça merak edilmeye başladı. Dr Strange oyuncu kadrosu ve görsel efektleriyle birçok izleyicinin dikkatini çekiyor. Doktor Strange serisinin 2. filmi olan Çoklu Evren Çılgınlığında'da Doktor Strange yine gizemli düşmanları alt edip evreni ayakta tutmaya çalışıyor. 2 saat 6 dakikalık filmde Doktor Strange bütün yeteneklerini kullanıp alternatif evrenler yaratarak dünyayı kurtarmaya çalışacak. Vatandaşlar Dr Strange vizyona girdi mi sorularını yöneltmeye başladı. İşte detaylar…

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında film konusu ne, oyuncuları kim? Doktor Strange ne zamana kadar vizyonda kalacak?

Avengers ekibinin yeni ve önemli elemanlarından Dr Strange, yine başını derde soktu. Serinin ikinci filmi Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında, bu sefer evreni daha büyük tehlikeler beklediğinin habercisi. Örümcek Adam'ın son filminden sonrasını anlatan Doktor Strange, birçok filmden alıntı ve esinlenmeler yaşadı. Sam Raimi yönetmen koltuğunda otururken, Benedict Cumberbatch yine Doktor Strange rolünde yer aldı. İşte detaylar…

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında film konusu ne, oyuncuları kim? Doktor Strange ne zamana kadar vizyonda kalacak?

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA FİLMİN KONUSU NE?

Doktor Strange"in devam filmi olan "Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında", "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok"taki olayların sonrasındaki bir zamanda geçecek. Filmde çoklu evrenlerle ilgili daha çok şey öğreneceğiz.

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Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında film konusu ne, oyuncuları kim? Doktor Strange ne zamana kadar vizyonda kalacak?

Orijinal "Örümcek Adam" üçlemesinin yönetmen koltuğunda Sam Raimi, "Doktor Strange" devam filmiyle geri dönüyor. Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor'da kadrodaki isimler arasında.

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında film konusu ne, oyuncuları kim? Doktor Strange ne zamana kadar vizyonda kalacak?

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA FİLMİN OYUNCU KADROSU

Marvel evreninin yeni filminin oyuncu kadrosu, starlarla dolu. İşte kadrodaki starlardan bazıları:

Benedict Cumberbatch

Elizabeth Olsen

Rachel McAdams

Benedict Wong

Chiwetel Ejiofor

Xochitl Gomez

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında film konusu ne, oyuncuları kim? Doktor Strange ne zamana kadar vizyonda kalacak?

DOKTOR STRANGE NE ZAMANA KADAR VİZYONDA KALACAK?

Marvel filmlerinin en az 2 ay vizyonda kaldığını biliyoruz. Doktor Strange de iyi gişeyle birlikte yaklaşık 2 ay vizyonda kalacak.

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