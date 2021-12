Doktorundan yeni açıklama! ’Pitbull’un saldırdığı minik Asiye Ateş’in sağlık durumu nasıl?

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ilk doku nakli tamamlanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in nakledilen dokularının durumunun iyi olduğu ve yoğun bakımda uyutularak yakın takibinin devam ettiği bildirildi. 4 saat süren başarılı ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Özkan, "Ek doku talebi gerekebilir. Epeyce derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı. Bunları tamamlamaya çalışacağız. Şu an gayet iyi yoğun bakımda izleniyor" dedi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Yazıcı, "Asiye kızımızın annesi, babası, dedesi ve halası buradaydı. Moralleri iyi şükürler olsun. Dün dünya çapındaki ünlü hocamız Prof. Dr. Ömer Özkan hocamızın başarılı operasyon geçirdiğini değerlendiriyoruz. Ömer hocamızla da konuştuk. Şu an yoğun bakımda, henüz uyandırılmadı. Bu akşam ya da yarın yoğun bakımdan çıkacak" diye konuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...