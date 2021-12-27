Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye'nin son durumu ne? Doktoru açıkladı | Video
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Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde ilk doku naklini gerçekleştiren ekibin başında bulunan Prof. Dr. Ömer Özkan, “Hayati risklerini atlatması için bir doku nakli yapıldı. Aslında bizim sürekli yaptığımız ameliyatlardan birisi ama bu çocukta bayağı travmatize olmuş açık dokular var. Asiye şu anda yoğun bakımda, durumu iyi. Ailesi yanında. Yakın zamanda taburcu olmaz” dedi.