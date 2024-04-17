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Dolandırıcılardan ‘virüs’ vurgunu! Tek tıkla 10 milyon buhar oldu: Kripto para detayı...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
07:00
Dolandırıcılardan ‘virüs’ vurgunu! Tek tıkla 10 milyon buhar oldu: Kripto para detayı...
Konya'da yaşayan iş adamı Alaaddin A'nın (36), yurtdışı seyahati sırasında cep telefonuna gelen mesajla hayatı kabusa döndü. Cep telefonuna virüs bulaştığı şeklinde bildirim gelen, ardından 'virüs temizleme uygulaması indirin' talimatları üzerine program indiren genç iş adamı Türkiye'ye döndüğünde hesabından 9 milyon 850 TL'lik işlem yapıldığını gördü.