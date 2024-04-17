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Haberler Yaşam Dolandırıcılardan ‘virüs’ vurgunu! Tek tıkla 10 milyon buhar oldu: Kripto para detayı...
Giriş Tarihi: 17.04.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 07:00

Dolandırıcılardan ‘virüs’ vurgunu! Tek tıkla 10 milyon buhar oldu: Kripto para detayı...

Konya'da yaşayan iş adamı Alaaddin A'nın (36), yurtdışı seyahati sırasında cep telefonuna gelen mesajla hayatı kabusa döndü. Cep telefonuna virüs bulaştığı şeklinde bildirim gelen, ardından 'virüs temizleme uygulaması indirin' talimatları üzerine program indiren genç iş adamı Türkiye'ye döndüğünde hesabından 9 milyon 850 TL'lik işlem yapıldığını gördü.

TOLGA YANIK
Dolandırıcılardan ‘virüs’ vurgunu! Tek tıkla 10 milyon buhar oldu: Kripto para detayı...

Ereğli ilçesinde yaşayan genç iş adamı Alaaddin A. 1 yıl önce İtalya'ya gitti. Burada kullanmış olduğu cep telefonuna telefonunuza virüs bulaştı şeklinde bildirim geldi.

Dolandırıcılardan ‘virüs’ vurgunu! Tek tıkla 10 milyon buhar oldu: Kripto para detayı...

Ardından da virüs temizleme programı indirin direktifleri üzerine denilen programı indirdi. Alaaddin A. 3 gün sonra Ereğli ilçesine geldi.

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Dolandırıcılardan ‘virüs’ vurgunu! Tek tıkla 10 milyon buhar oldu: Kripto para detayı...

Burada telefonunu tamirciye bırakan iş adamı daha sonra bankayı arayınca gerçeği öğrendi. Hesabından parça parça 9 milyon 850 bin TL'sinin çekildiğini öğrenen Alaaddin A. emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılardan ‘virüs’ vurgunu! Tek tıkla 10 milyon buhar oldu: Kripto para detayı...

PARALARI KRİPTO HESAPLARDA DOLAŞTIRIP İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Dolandırıcılık olayı ile ilgili çalışma yapan polis, şüphelilerin iş adamının hesabından çekilen 5 milyon TL'yi Sermed Ö'nün (21) hesabına aktardıkları, daha sonra parayı Sermed Ö'nün kripto cüzdan hesaplarına gönderdikleri ortaya çıktı.

Dolandırıcılardan ‘virüs’ vurgunu! Tek tıkla 10 milyon buhar oldu: Kripto para detayı...

Borsası tespit edilemeyen bir kripto cüzdanına transfer yaptıkları, daha sonra ise çok sayıda kripto cüzdanlar arasında paralar parçalanarak paranın izinin kaybettirdikleri belirlendi.

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