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Giriş Tarihi: 15.11.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:21

Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi pes dedirtti: “Kızımın yaşı küçük, seni şikayet ettim”…

Dolandırıcıların yöntemleri git gide şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden ağına düşürdükleri kişiler ile konuştuktan sonra bu kişileri arayıp "kızımın yaşı küçük seni şikayet ettim" diyerek ağlarına düşürdükleri kişilerden para talep ediyorlar. Uzmanlar ise bu durumdan korunmak için yapılması gerekenleri anlattı. İşte haberin detayları…

İHA
Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi pes dedirtti: Kızımın yaşı küçük, seni şikayet ettim…

İnternet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Sosyal medya uygulamaları üzerinden vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, önceden belirledikleri kişilere sosyal medya hesapları üzerinden mesaj atıyor, görüşüyor.

Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi pes dedirtti: Kızımın yaşı küçük, seni şikayet ettim…

Daha sonra aynı kişiyi arayan dolandırıcılar 'kızımın yaşı küçük, seni şikayet ettim' diyerek telefonda korku oluşturuyor. Ağına düşürdükleri kişiyi tekrar arayan dolandırıcılar bu sefer kendilerini arabulucu olarak tanıtarak mağdur kişinin isminin kötü olmaması için para talep ederek dolandırıyor.

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Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi pes dedirtti: Kızımın yaşı küçük, seni şikayet ettim…

E- DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL ŞART

Dolandırıcıların yöntemini anlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Furkan Fulin, "Sosyal medya platformları üzerinden sahte hesaplar oluşturmak suretiyle arkadaşlık yapmak üzere iletişime geçtikleri şahısları daha sonrasında hukuk bürosu adı altında SMS gönderip, akabinde avukat sıfatıyla arayıp, 'iletişime geçtiğiniz bayanın yaşı küçük ve ailesi şikayetçi oldu' diyerek, kendisinin uzlaştırmacı avukat olduğunu söyleyip para talep etmek suretiyle yapılan dolandırıcılık yöntemidir. Bundan kendimizi nasıl koruruz dersek, kendisini uzlaştırmacı olarak tanıtan kişiyle iletişimi kesip E-Devlet üzerinden veya cumhuriyet savcılıklarından hakkında açılmış bir dava, bir soruşturma olup olmadığının araştırılması gerekir" dedi.

Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi pes dedirtti: Kızımın yaşı küçük, seni şikayet ettim…

"ARABULUCU UZLAŞTIRICI SIFATIYLA BİRİ DAHA ARIYOR"

Son yıllarda artan sosyal medya kullanımı ile dolandırıcılık olaylarının da arttığına dikkat çeken Avukat Suat Altınsoy, "Hayatımıza sosyal medyanın girmesiyle beraber tabii ki farklı unsurları, hukuki boyutları olan dolandırıcılık işlemleri bol miktarda söz konusu. En son olanlardan bir tanesi ise önce bir sosyal medya sayfası açılıp müşteri adı altında birtakım kişilerin aranması. Özellikle seçkin kariyerli müşteriler bir bayan tarafından aranıyor, görüşme yapıyor.

Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi pes dedirtti: Kızımın yaşı küçük, seni şikayet ettim…

Telefon görüşmesi bittikten bir süre sonra bir kişi daha arıyor, o da kızının küçük olduğu, onu taciz ettiğini, kendisi hakkında şikayetçi olacağını ifade ediyor ve telefonu kapatıyor. Ardından ise arabulucu ya da uzlaştırıcı sıfatıyla bir kişi daha arıyor. Kendisinin sosyal durumunu göz önüne alarak herhangi bir şey olmaması için aralarını bulacağını, belli bir para vermesi gerektiğini söylüyor.

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