Giriş Tarihi: 15.11.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024
11:21
Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi pes dedirtti: “Kızımın yaşı küçük, seni şikayet ettim”…
Dolandırıcıların yöntemleri git gide şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden ağına düşürdükleri kişiler ile konuştuktan sonra bu kişileri arayıp "kızımın yaşı küçük seni şikayet ettim" diyerek ağlarına düşürdükleri kişilerden para talep ediyorlar. Uzmanlar ise bu durumdan korunmak için yapılması gerekenleri anlattı. İşte haberin detayları…