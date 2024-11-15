Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi pes dedirtti: “Kızımın yaşı küçük, seni şikayet ettim”…

Telefon görüşmesi bittikten bir süre sonra bir kişi daha arıyor, o da kızının küçük olduğu, onu taciz ettiğini, kendisi hakkında şikayetçi olacağını ifade ediyor ve telefonu kapatıyor. Ardından ise arabulucu ya da uzlaştırıcı sıfatıyla bir kişi daha arıyor. Kendisinin sosyal durumunu göz önüne alarak herhangi bir şey olmaması için aralarını bulacağını, belli bir para vermesi gerektiğini söylüyor.