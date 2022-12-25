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Haberler Yaşam Dolandırıcılıkta çığır açtılar: Evlilik paketi, kadın arkadaş, akşam yemeği!
Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 10:49

Dolandırıcılıkta çığır açtılar: Evlilik paketi, kadın arkadaş, akşam yemeği!

Diyarbakır merkezli 2 ilde sahte arkadaşlık sitesi ile çağrı merkezi kurup dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon yapıldı. 11 kişi gözaltına alındı. Sahtekarların yöntemleri ise herkesi şaşırttı…

Yunus Emre KAVAK
Hüseyin KAÇAR
Dolandırıcılıkta çığır açtılar: Evlilik paketi, kadın arkadaş, akşam yemeği!

Diyarbakır polisi, sahte arkadaşlık sitesi ile çağrı merkezi kurup, 'kadın arkadaş' ya da 'evlenme' vaadinde bulunarak para talep eden 'Alo Randevu' şebekesine yönelik çalışma başlattı.

Dolandırıcılıkta çığır açtılar: Evlilik paketi, kadın arkadaş, akşam yemeği!

Şüphelilerin, mağdurlara 'arkadaşlık paketi', 'akşam yemeği paketi', 'hafta sonu arkadaşı', 'tatil arkadaşı', 'evlilik paketi' gibi çeşitli vaatlerde bulunup, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

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Dolandırıcılıkta çığır açtılar: Evlilik paketi, kadın arkadaş, akşam yemeği!

2 aylık teknik ve fiziki takip sonrası Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen adreslere 'Saklambaç' adlı operasyon düzenlendi.

Dolandırıcılıkta çığır açtılar: Evlilik paketi, kadın arkadaş, akşam yemeği!

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcılıkta çığır açtılar: Evlilik paketi, kadın arkadaş, akşam yemeği!

Aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 hard disk ele geçirildi.

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