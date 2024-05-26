Haberler
Yaşam
Dolar ve Euro devri bitti! Herkes ona yatırım yapıyor: Kilosu bin 500 TL!
Giriş Tarihi: 26.05.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
09:33
Dolar ve Euro devri bitti! Herkes ona yatırım yapıyor: Kilosu bin 500 TL!
Trabzon'da fındık ve çaya alternatif olarak üretilen salebin kilosu cep yaktı! Sahil kesimlerden yüksek rakımlara kadar üretilebilen salebin fiyatı, bin 500 TL'yi aştı. Üreticiler, "İmkanım varsa ben bugün dövize, dolara para yatırmam ben salebe yatırırım" ifadelerini kullandı.