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Giriş Tarihi: 09.04.2025 13:42 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 13:42

DOLUNAY BEKLENİYOR! Dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte Terazi Dolunayının burçlara etkileri

Dolunayın gerçekleşeceği tarih ve saat gökyüzü meraklıları tarafından gündeme geldi. Astrolojik açından güçlü etkilere sahip Terazi Dolunayı Nisan ayından gerçekleşecek. Birkaç gün öncesinde etkilerini hissettirmeye başlayacak dolunayın tarihi ve saati ise arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Terazi Dolunayının burçlara etkileri...

DOLUNAY BEKLENİYOR! Dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte Terazi Dolunayının burçlara etkileri

Astrolojiye ilgi duyanlar, dolunayın tarihini ve saatini merak ediyor. Dolunayın, bireyin iç dünyası, duygusal dengesi ve zihinsel süreçleri üzerinde güçlü etkiler yarattığına inanılır. Bu gökyüzü olayı, özellikle karar alma mekanizmalarını, ruh halini ve içsel farkındalığı derinleştirebilir. Peki, dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Terazi Dolunayının burçlara etkileri...

DOLUNAY BEKLENİYOR! Dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte Terazi Dolunayının burçlara etkileri

DOLUNAY NE ZAMAN?
Bu yıl Nisan dolunayı, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 03.21'de Terazi burcunda meydana geliyor. Terazi burcu astrolojide denge, uyum, adalet, ilişkiler ve estetikle ilişkilendirilir. Bu dolunay, özellikle ikili ilişkilerde dengeyi sağlamakta zorlananlar için önemli yüzleşmeleri beraberinde getirebilir. Artık bazı uyumsuzluklar görmezden gelinemeyecek. Özellikle ortaklıklar, evlilikler ve yakın ilişkilerde "denge sınavı" verilme zamanı geliyor. 2025 Nisan dolunayı, her burcu farklı şekillerde etkileyecek.

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DOLUNAY BEKLENİYOR! Dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte Terazi Dolunayının burçlara etkileri

TERAZİ DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİLERİ
Koç: İlişkilerinde son karar zamanı. "Ben" demek mi yoksa uzlaşmak mı? Dengeyi bulman gereken bir dolunay seni bekliyor.

Boğa: Sağlık ve günlük rutinler yeniden şekilleniyor. İş ortamında huzur arayışı artıyor. Stresi yönetmek bu süreçte önemli.

İkizler: Aşk hayatında netlik zamanı! Flörtler ciddileşebilir ya da sürüncemede kalan ilişkiler sonlanabilir. Yaratıcılığın ise zirvede.

Yengeç: Aile içi dengeler değişiyor. Evde huzur istiyorsun ama bazı şeyler değişmeden düzelmeyecek. Duygusal konuşmalara hazırlıklı ol.

Aslan: İletişim trafiğin yoğunlaşıyor. Kardeşler, yakın çevre ve sosyal medya konularında önemli gelişmeler olabilir. Sözlerin etkili.

Başak: Maddi dengeler gündemde. Harcamalar ve gelir-gider hesabı seni biraz zorlayabilir ama bu dolunay sonrası daha net bir finansal plan oluşacak.

DOLUNAY BEKLENİYOR! Dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte Terazi Dolunayının burçlara etkileri

Terazi: Tüm dikkat sende! Bu dolunay senin burcunda gerçekleşiyor. Kişisel kararların, kimliğin ve görünüşünle ilgili önemli farkındalıklar yaşayacaksın.

Akrep: Geçmişle yüzleşme dönemi. Gizli kalmış duygular, bastırılmış korkular su yüzüne çıkabilir. Ruhsal arınma için güzel bir zaman.

Yay: Arkadaşlıklar ve sosyal çevre değişebilir. Bir dostluk bitebilir ya da yeni bir toplulukla yolun kesişebilir. Gelecekle ilgili vizyonun netleşiyor.

Oğlak: Kariyer ve toplum önündeki duruşun bu dolunayla birlikte spotlight'a çıkıyor. Yeni bir iş kararı ya da yöneticilerle kritik bir diyalog gündemde.

Kova: Hayata bakış açın değişiyor. Eğitim, seyahat ve hukuki konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İçsel gelişim zamanı.

Balık: Maddi paylaşımlar, miras, borçlar gibi ortak kaynaklar gündeme geliyor. Duygusal ve finansal dönüşüm dönemi seni bekliyor.

DOLUNAY BEKLENİYOR! Dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte Terazi Dolunayının burçlara etkileri