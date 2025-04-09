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DOLUNAY BEKLENİYOR! Dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte Terazi Dolunayının burçlara etkileri
Giriş Tarihi: 09.04.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
13:42
DOLUNAY BEKLENİYOR! Dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte Terazi Dolunayının burçlara etkileri
Dolunayın gerçekleşeceği tarih ve saat gökyüzü meraklıları tarafından gündeme geldi. Astrolojik açından güçlü etkilere sahip Terazi Dolunayı Nisan ayından gerçekleşecek. Birkaç gün öncesinde etkilerini hissettirmeye başlayacak dolunayın tarihi ve saati ise arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Terazi Dolunayının burçlara etkileri...