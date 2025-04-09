DOLUNAY BEKLENİYOR! Dolunay ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte Terazi Dolunayının burçlara etkileri

Terazi: Tüm dikkat sende! Bu dolunay senin burcunda gerçekleşiyor. Kişisel kararların, kimliğin ve görünüşünle ilgili önemli farkındalıklar yaşayacaksın.

Akrep: Geçmişle yüzleşme dönemi. Gizli kalmış duygular, bastırılmış korkular su yüzüne çıkabilir. Ruhsal arınma için güzel bir zaman.

Yay: Arkadaşlıklar ve sosyal çevre değişebilir. Bir dostluk bitebilir ya da yeni bir toplulukla yolun kesişebilir. Gelecekle ilgili vizyonun netleşiyor.

Oğlak: Kariyer ve toplum önündeki duruşun bu dolunayla birlikte spotlight'a çıkıyor. Yeni bir iş kararı ya da yöneticilerle kritik bir diyalog gündemde.

Kova: Hayata bakış açın değişiyor. Eğitim, seyahat ve hukuki konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İçsel gelişim zamanı.

Balık: Maddi paylaşımlar, miras, borçlar gibi ortak kaynaklar gündeme geliyor. Duygusal ve finansal dönüşüm dönemi seni bekliyor.