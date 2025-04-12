DOLUNAY BEKLENİYOR! Nisan Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, burçlar nasıl etkilenecek?

DOLUNAY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Koç (21 Mart - 19 Nisan): Koç burçları, dolunayda kişisel hedeflerine odaklanacaklar. Bu dönemde, hayatlarını dönüştürebilecek önemli kararlar alabilirler. Kendilerini ve ilişkilerini sorgulama zamanı olabilir.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Boğalar, içsel huzurlarını bulmak için bir yolculuğa çıkabilirler. Bu dolunay, gizli duyguları ve bilinçaltı düşünceleri gün yüzüne çıkarabilir. Kişisel gelişim ve ruhsal iyileşme için uygun bir dönem.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): İkizler, sosyal ilişkileri ve arkadaşlıklarını sorgulayabilir. Bu dolunay, gruplarla olan bağlantılarını yeniden değerlendirmelerine neden olabilir. Yeni hedefler belirlemek için iyi bir zaman.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Yengeçler kariyerleriyle ilgili önemli bir dönüm noktasına gelebilir. Bu dolunay, iş yaşamlarında yeni fırsatlar sunabilir veya mevcut durumlarını gözden geçirmelerine sebep olabilir.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Aslanlar, dolunayın etkisiyle uzak seyahatler ve eğitim konularına yönelebilirler. Kişisel inançları ve hayata bakış açıları üzerine derin düşüncelere girebilirler.