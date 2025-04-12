DOLUNAY BEKLENİYOR! Nisan Dolunayı ne zaman gerçekleşecek, burçlar nasıl etkilenecek?

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Başak burçları, finansal konular ve ortaklıklarla ilgili önemli kararlar alabilirler. Bu dolunay, maddi güvenlik ve kaynakları nasıl yönettiklerine dair derin bir içsel değerlendirme yapmalarına yol açabilir.
Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Teraziler, dolunayda ilişkilerine odaklanacaklar. Partnerleriyle olan bağlarını gözden geçirebilirler ve bu süreç, yeni bir ilişki dinamiğine girmelerine neden olabilir.
Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Akrepler, sağlık ve günlük rutinleri konusunda yenilik yapma isteği duyabilirler. Dolunay, vücutlarına ve ruhlarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatabilir.
Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Yay burçları, yaratıcılıklarını ve eğlenceli yönlerini ön plana çıkarabilir. Aşk hayatlarında sürpriz gelişmeler yaşanabilir ve çocuk sahibi olma gibi konular gündeme gelebilir.
Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Oğlaklar, ailevi meseleler ve evle ilgili konularla daha fazla ilgilenebilirler. Dolunay, aile içindeki dinamikleri değiştirip, ev yaşamlarına dair yeni bir bakış açısı kazandırabilir.
Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Kovalar, iletişimlerini güçlendirmek isteyebilirler. Kısa seyahatler, yazışmalar ve sosyal etkileşimler öne çıkabilir. Bu dönemde zihinsel anlamda yenilikçi düşünceler ortaya çıkabilir.
Balık (19 Şubat - 20 Mart): Balık burçları, maddi ve manevi değerlerini gözden geçirebilir. Dolunay, parasal meselelerle ilgili önemli bir farkındalık yaratabilir ve yeni gelir kaynakları arayışına girilebilir.