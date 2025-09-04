Dolunay Sözleri - Geceye Yazılmış En Etkileyici, Karanlık ve Parlak Dolunay ile İlgili Sözler

Dolunay var bulutların ardında kalmış ama yine de ışığı yeter. Gözlerini alıştır; gözler sandığından daha fazlasını görür.

Oysa dolunay varsa, bir yerlerde med ve cezir olmalıydı. Nasıl olurdu, cevher olurdu da araz olmaz mıydı? Kader olurdu da tecellisi, güneş olup da ışığı olmadan olur muydu?

Gökyüzünde ay, kalbimde sen; ikiniz de geceme ışık oluyorsunuz.

Şu masanın başında pek çok gece yolunu uyanık halde beklediğim, sevgili dolunay! Geceleri görünen kederli dost, keşke bana bu bakışın, ıstırabıma son bakışın olsaydı!

Eğildim, havuzu gümüşe boyayan dolunayın saydam tenine dokundum. Dolunay ürperdi, su ürperdi, havuz ürperdi; çiçekleri, kavakları, börtü böcekleri, gece kuşlarıyla bütün bir bahçe ürperdi.