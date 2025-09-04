Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dolunay Sözleri - Geceye Yazılmış En Etkileyici, Karanlık ve Parlak Dolunay ile İlgili Sözler
Giriş Tarihi: 04.09.2025 14:53 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:00

Dolunay Sözleri - Geceye Yazılmış En Etkileyici, Karanlık ve Parlak Dolunay ile İlgili Sözler

Gecenin karanlığını dağıtarak göz alıcı bir manzara oluşturan ayın en güzel evrelerinden biri şüphesiz dolunay halidir. Bu eşsiz manzara için nice dizeler kaleme alınmış, şarkılar yazılmıştır. Toplumumuzda "ayın on dördü" olarak bahsedilen, edebiyatta sevgilinin güzelliğini tasvir etmek için faydalanılan bu manzarayla ilgili olarak, şairlerin ve yazarların dolunay sözleri ilgiyle okunmaktadır. İşte; geceye yazılmış en etkileyici, karanlık ve parlak dolunay ile ilgili sözler.

Karanlığı yırtıp geceyi aydınlatan dolunay, kimileri için yalnızca güzel bir manzaradan ibaretken kimileri ise bunu bir metafor olarak yorumlar ve daha manevi anlamlar yükler. Ancak her halükarda göğe bakıp ışıl ışıl bir mehtapla karşılaşmak mutluluk verici bir durumdur. Hal böyle olunca, konuyla alakalı pek çok söz, şiir ve şarkı kaleme alınmıştır. Sizler de sosyal medya hesaplarınızda dolunay sözleri ile taçlandırdığınız fotoğraflara yer vermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte en güzel şiirlerden alıntılarla dolunay ile ilgili sözler;

En Güzel Dolunay Sözleri

İşte, sevdikleriyle dolunay sözleri paylaşmak isteyenler için en güzel seçenekler;

Bir dolunay var gökte

Bir de ben varım yerde

İkimiz de yalnızız

Aynı yalnızlığı çekiyoruz

Geceye dedim ki; uzan uzanabildiğin kadar, şimdi o dolunay uykudadır.

Neden bilmem, şairlere, aşıklara yürek kanırtıcı ilhamlar veren dolunay bana bir ameliyat masası ışığı gibi gelir hep.

Dolunay bu gece mum ışığında ölmeyi emrediyor ve ben korkmuyorum.

Gördüğüm o dolunay yüzün aşkın hüneri değil miydi? Söylesene ahu bakışlı, huzur yüzlü güzel kız. Senin adın aşk değil de neydi?

Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda...

Dolunay ile İlgili Sözler

Ay, güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır; tıpkı sevginin kalpten kalbe yansıması gibi.

Dolunay, yalnızların dostu, şairlerin ilhamıdır.

Dolunay, bazen bir sevgilinin yüzü, bazen de gurbetin özlemidir.

Gökyüzüne bakmayı bilenler için dolunay, en güzel şiirdir.

Dolunay var bulutların ardında kalmış ama yine de ışığı yeter. Gözlerini alıştır; gözler sandığından daha fazlasını görür.

Oysa dolunay varsa, bir yerlerde med ve cezir olmalıydı. Nasıl olurdu, cevher olurdu da araz olmaz mıydı? Kader olurdu da tecellisi, güneş olup da ışığı olmadan olur muydu?

Gökyüzünde ay, kalbimde sen; ikiniz de geceme ışık oluyorsunuz.

Şu masanın başında pek çok gece yolunu uyanık halde beklediğim, sevgili dolunay! Geceleri görünen kederli dost, keşke bana bu bakışın, ıstırabıma son bakışın olsaydı!

Eğildim, havuzu gümüşe boyayan dolunayın saydam tenine dokundum. Dolunay ürperdi, su ürperdi, havuz ürperdi; çiçekleri, kavakları, börtü böcekleri, gece kuşlarıyla bütün bir bahçe ürperdi.

Ay ile İlgili Sözler

Dünyanın uydusu olan ay ile ilgili sözler çeşitlilik göstermiştir. Dünyamızı aydınlatan ay, pek çok romantik sözlere de konu olmuştur. Şiirlerde, kitaplarda ve şarkı sözlerinde karşılaştığımız ay ile ilgili sözler, duyguları çok daha iyi ifade etmiştir. Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz ay ile ilgili sözler şunlardır;

Bırak ay gitsin, sen kal bu gece.

Ay geceye muhtaç gece ise ona aşık.

Herkes ay gibidir ve herkesin içinde kimseye gösteremediği bir karanlık tarafı vardır.

Mavi bir akşamüstü, kumsal boyu uzanalım. Ay ışığı denize düşsün, biz aşkla tanışalım.