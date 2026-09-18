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Giriş Tarihi: 18.09.2026 11:58 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 12:00

Domates ve kıl biberi kavanoza böyle koyun! Sofraya geldiği anda kapışılıyor

Kış sofralarının yıldızı olacak bu tarif, bildiğiniz turşulardan çok farklı! Domatesin yoğun lezzeti, kıl biberin hafif acılığı ve sarımsağın güçlü aroması birleşince ortaya hem meze hem de sos gibi tüketilebilen eşsiz bir lezzet çıkıyor. Üstelik kıvamını değiştiren küçük dokunuş, tarifin en şaşırtıcı püf noktasını oluşturuyor.

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Domates ve kıl biberi kavanoza böyle koyun! Sofraya geldiği anda kapışılıyor

Domatesli kıl biber turşusu; kahvaltıdan akşam yemeğine, et yemeklerinin yanından kızarmış ekmeğin üzerine kadar pek çok şekilde servis edilebilir. Başarılı bir sonuç için etli domates seçmek, biberleri fazla pişirmemek ve kavanoz hijyenine dikkat etmek büyük önem taşır.

Domates ve kıl biberi kavanoza böyle koyun! Sofraya geldiği anda kapışılıyor

Domatesli Kıl Biber Turşusu İçin Malzemeler

  • 1 kilogram kıl biber
  • 2 kilogram etli, salçalık domates
  • 3 baş sarımsak
  • Yarım bağ maydanoz
  • 1 su bardağı üzüm veya elma sirkesi
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı su
  • 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 yemek kaşığı toz biber

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Domates ve kıl biberi kavanoza böyle koyun! Sofraya geldiği anda kapışılıyor

Sarımsağın baskın aromasını sevmeyenler miktarı azaltabilir. Domateslerin sulu çeşitler yerine etli ve olgun olanlardan seçilmesi, mezenin daha yoğun kıvamlı olmasına yardımcı olur.

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Domates ve kıl biberi kavanoza böyle koyun! Sofraya geldiği anda kapışılıyor

DOMATESLİ KIL BİBER TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle kıl biberleri yıkayıp saplarını temizleyin ve istediğiniz büyüklükte doğrayın. Domateslerin kabuklarını isteğe bağlı olarak soyun, ardından püre hâline getirmeden küçük parçalar şeklinde doğrayın. Sarımsakları soyup dilimleyin, maydanozu ince ince kıyın.

Domates ve kıl biberi kavanoza böyle koyun! Sofraya geldiği anda kapışılıyor

Geniş bir tencereye sirke, sıvı yağ, su, kaya tuzu ve şekeri alın. Karışımı orta-yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Sıvı kaynadığında doğranmış kıl biberleri tencereye ekleyin ve harlı ateşte birkaç dakika karıştırın. Biberlerin yalnızca rengi dönmeli; tamamen yumuşayıp dağılmalarına izin verilmemelidir.

Domates ve kıl biberi kavanoza böyle koyun! Sofraya geldiği anda kapışılıyor

Ardından sarımsakları ve doğranmış domatesleri ekleyin. Bu aşamada tarifin en önemli püf noktası olan bir yemek kaşığı toz biberi karışıma ilave edin. Toz biber, domatesli turşunun suyunu bağlayarak daha yoğun, ekmek banılabilecek bir kıvam kazanmasına yardımcı olur.

Domatesler hafifçe yumuşayıp karışım yoğunlaşınca ince doğranmış maydanozu ekleyin. Birkaç kez karıştırdıktan sonra ocağı kapatın.

Domates ve kıl biberi kavanoza böyle koyun! Sofraya geldiği anda kapışılıyor

KIVAMI VE LEZZETİ BELİRLEYEN PÜF NOKTALARI

Biberlerin kısa süre pişirilmesi, diri dokularını korumalarını sağlar. Domatesleri rondodan geçirmek yerine doğramak ise tarifin meze görünümünü güçlendirir. Kaya tuzu kullanmak geleneksel turşu lezzetini destekler; ölçünün gelişigüzel artırılması ise karışımı gereğinden fazla tuzlu yapabilir.

Domates ve kıl biberi kavanoza böyle koyun! Sofraya geldiği anda kapışılıyor

Kavanozları sıcak dolumdan önce dikkatlice yıkayın. Isıya dayanıklı kavanozlarla temiz ve hasarsız kapaklar kullanın. Karışımı kavanozlara sıcak olarak doldurduktan sonra ağız kısımlarındaki kalıntıları temiz bir bez veya kâğıt havluyla silin. Kapakları, tarifte belirtilen "üç ileri bir geri" hareketiyle dişlerine düzgün biçimde oturtun; ancak bu tekniğin tek başına gıda güvenliği sağlamadığını unutmayın.

Domates ve kıl biberi kavanoza böyle koyun! Sofraya geldiği anda kapışılıyor

GÜVENLİ SAKLAMA KONUSUNDA KRİTİK UYARI

Yalnızca sıcak doldurup kapağı kapatmak, kavanozun vakumlanmasını sağlayabilse de ürünün oda sıcaklığında aylarca güvenle saklanacağını garanti etmez. National Center for Home Food Preservation, "açık kazan konservesi" olarak bilinen bu yöntemi mikroorganizmaları tamamen ortadan kaldırmadığı için önermiyor.

Bu tarif doğrulanmış bir konserve işleme süresine ve ölçülmüş asitlik değerine sahip değilse kavanozlar soğuduktan sonra buzdolabında saklanmalıdır. Oda sıcaklığında kışlık saklama hedefleniyorsa sebze, yağ ve sarımsak içeren karışımlar için güvenilir kurumlarca test edilmiş bir reçete uygulanmalıdır.

Domates ve kıl biberi kavanoza böyle koyun! Sofraya geldiği anda kapışılıyor

Şişmiş, sızdıran, kötü kokan veya kapağı gevşemiş kavanozlar kesinlikle tadılmadan atılmalıdır. Kavanoz açıldıktan sonra her kullanımda temiz kaşık kullanılması da küf ve çapraz bulaşma riskini azaltır.

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Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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