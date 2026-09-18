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Domates ve kıl biberi kavanoza böyle koyun! Sofraya geldiği anda kapışılıyor
Giriş Tarihi: 18.09.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 12:00
Domates ve kıl biberi kavanoza böyle koyun! Sofraya geldiği anda kapışılıyor
Kış sofralarının yıldızı olacak bu tarif, bildiğiniz turşulardan çok farklı! Domatesin yoğun lezzeti, kıl biberin hafif acılığı ve sarımsağın güçlü aroması birleşince ortaya hem meze hem de sos gibi tüketilebilen eşsiz bir lezzet çıkıyor. Üstelik kıvamını değiştiren küçük dokunuş, tarifin en şaşırtıcı püf noktasını oluşturuyor.