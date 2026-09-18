Domates ve kıl biberi kavanoza böyle koyun! Sofraya geldiği anda kapışılıyor

GÜVENLİ SAKLAMA KONUSUNDA KRİTİK UYARI

Yalnızca sıcak doldurup kapağı kapatmak, kavanozun vakumlanmasını sağlayabilse de ürünün oda sıcaklığında aylarca güvenle saklanacağını garanti etmez. National Center for Home Food Preservation, "açık kazan konservesi" olarak bilinen bu yöntemi mikroorganizmaları tamamen ortadan kaldırmadığı için önermiyor.

Bu tarif doğrulanmış bir konserve işleme süresine ve ölçülmüş asitlik değerine sahip değilse kavanozlar soğuduktan sonra buzdolabında saklanmalıdır. Oda sıcaklığında kışlık saklama hedefleniyorsa sebze, yağ ve sarımsak içeren karışımlar için güvenilir kurumlarca test edilmiş bir reçete uygulanmalıdır.