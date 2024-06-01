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DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI: Şampiyonlar Ligi Finali maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
14:49
DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI: Şampiyonlar Ligi Finali maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi finalinde dev karşılaşmada Dourtmund ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Dortmund - Real Madrid maçı canlı izle ekranı araştırılıyor.Şampiyonlar Ligi kupasını 15. kez müzesine götürmek isteyen eflatun beyazlılar, Dourtmund karşısında galip gelmek istiyor. Maçın sonucu ne olursa olsun kupa bir Türk futbolcunun oynadığı takıma gidecek. Bir tarafta Real Madrid'in genç golcüsü Arda Güler, öteki yanda Dortmund forması giyen Salih Özcan arasında gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım kupayı evine götürecek. Slavko Vincic düdük çalacağı Dortmund - Real Madrid maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Finali hangi kanalda? İşte, Dortmund - Real Madrid maçı canlı izle ekranı