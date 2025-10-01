Dostoyevski Sözleri - Fyodor Dostoyevski’nin Unutulmaz Sözleri ve Kitaplarından Alıntılar

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.10.2025 15:15

İnsan ruhunun derinliklerine dokunan sözler arasında Dostoyevski'nin eserleri ayrı bir yerde durur. Onun kalemi, aşkı, acıyı ve vicdanın sesini eşsiz bir şekilde yansıtır. Kısa ya da uzun, düşündürücü Dostoyevski sözleri ve alıntıları, hem edebiyat tutkunlarına ilham verir hem de günlük yaşamdaki duygularımızı ifade etmemize yardımcı olur. İşte onun unutulmaz sözlerinden seçmeler…

DOSTOYEVSKİ SÖZLERİ

İçten, güzel olan her şey, daima bağışlatır kendini.

İyi adamlar yalnızlıktan ölüyor. İyi kadınlarsa kötü adaların balkonlarından gökyüzüne bakarken

Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur.

DOSTOYEVSKİ ALINTILARI

"Hepsinin halinde, en yakınlarının beklenmedik bir felaketi karşısında bile insanlarda her zaman görülen tuhaf bir sevinç duygusu vardı." - Fyodor Dostoyevski - Suç ve Ceza

"Demek beni sevmiyorsun?.. Dünya, hayır anlamında başını salladı. Svidrigaylov umutsuzlukla fısıldadı: - Beni… Sevemez misin? Hiçbir zaman?" - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski - Suç ve Ceza

"Olmaz, bakarsın bir süre sonra ona sarıldığımı hatırladığında, diye düşündü, belki de tiksintiyle ürperir, onun hak etmediğim öpücüğünü çaldığımı düşünür! ' - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski - Suç ve Ceza

"Yapayalnız olmanın, tek başına kalmışlığın sonsuz acı verici karanlık duygularıyla doluvermişti birden yüreği". - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski - Suç ve Ceza

EN UNUTULMAZ SÖZLERİ

Eğer kirli bir ırmağı içine alıyorsan, bozulmadan kalabilmen için deniz olmalısın.

Olgunlaşmak; Hiçbir şeye şaşırmamaktır…

İnsan aklı çoğaldıkça, can sıkıntısı artar.

"İyi yürekli akılsız bir aptal, kötü yürekli akıllı aptallar kadar mutsuzdur. Bilinen bir gerçek bu. İşte ben iyi yürekli, akılsız aptalın biriyim. Sen de zeki, kötü yürekli bir aptalsın. İkimiz de mutsuzuz, ikimiz de acı çekiyoruz."

"Çok doğru bir görüş, dedi doktor. Bu anlamda gerçekten de hepimiz, hem de çokluk hepimiz deliyiz. Ne var ki 'hastalar' bizlerden biraz daha fazla delidirler. İşte bu ince çizgiyi unutmamalıyız. Aslında ruh dünyası uyum içinde olan insan hemen hiç yoktur. Bir gerçektir bu. Onlarca, belki yüzlerce insanda bir rastlanır böylesine, onun bile tam anlamıyla uyumlu değildir ruh dünyası..." - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski - Suç ve Ceza

Bence, şeytan diye bir şey gerçekte yoksa, insanoğlu uydurmuşsa onu; kendine bakarak, kendisini örnek alarak uydurmuştur. - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski - Karamazov Kardeşler

Gözleri sürekli gözlerindeyse sana olan merakındandır; ama gözlerini senden kaçırıyorsa, o gözlerde sana ait bir şeyler vardır.

İnsanın ruhunu yücelten acı, ucuz bir mutluluktan daha değerlidir.