Dostoyevski Sözleri - Fyodor Dostoyevski’nin Unutulmaz Sözleri ve Kitaplarından Alıntılar

"Çok doğru bir görüş, dedi doktor. Bu anlamda gerçekten de hepimiz, hem de çokluk hepimiz deliyiz. Ne var ki 'hastalar' bizlerden biraz daha fazla delidirler. İşte bu ince çizgiyi unutmamalıyız. Aslında ruh dünyası uyum içinde olan insan hemen hiç yoktur. Bir gerçektir bu. Onlarca, belki yüzlerce insanda bir rastlanır böylesine, onun bile tam anlamıyla uyumlu değildir ruh dünyası..." - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski - Suç ve Ceza