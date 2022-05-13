Haberler Yaşam Döviz kuru 13 Mayıs 2022 Cuma: Bugün Dolar ne kadar oldu; Euro ne kadar? İşte döviz kuru canlı rakamlar!

Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:00

Son dönemde döviz kurunda hareketlilik yaşanıyor. Anlık değişen canlı rakamlara göre; pek çok yatırımcı "Dolar ne kadar? Euro ne kadar?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Haftanın son işlem gününde Dolar ne kadar oldu; Euro ne kadar, kaç TL? İşte döviz kuru canlı rakamlar 13 Mayıs 2022!