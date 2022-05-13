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Haberler Yaşam Döviz kuru 13 Mayıs 2022 Cuma: Bugün Dolar ne kadar oldu; Euro ne kadar? İşte döviz kuru canlı rakamlar!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:00

Döviz kuru 13 Mayıs 2022 Cuma: Bugün Dolar ne kadar oldu; Euro ne kadar? İşte döviz kuru canlı rakamlar!

Son dönemde döviz kurunda hareketlilik yaşanıyor. Anlık değişen canlı rakamlara göre; pek çok yatırımcı "Dolar ne kadar? Euro ne kadar?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Haftanın son işlem gününde Dolar ne kadar oldu; Euro ne kadar, kaç TL? İşte döviz kuru canlı rakamlar 13 Mayıs 2022!

Döviz kuru 13 Mayıs 2022 Cuma: Bugün Dolar ne kadar oldu; Euro ne kadar? İşte döviz kuru canlı rakamlar!

13 Mayıs Cuma günü dolar ve euro fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bu noktada; sabah saatleri itibarıyla "Bugün Dolar ne kadar oldu; Euro ne kadar?" sorusuna yanıt aranırken anlık olarak hareketli bir grafik çizildiği gözlemleniyor. İşte dolar fiyatları/euro fiyatları ile döviz kuru canlı rakamlar!

Döviz kuru 13 Mayıs 2022 Cuma: Bugün Dolar ne kadar oldu; Euro ne kadar? İşte döviz kuru canlı rakamlar!

DOLAR NE KADAR? 13 MAYIS 2022

ALIŞ: 15,4369

SATIŞ: 15,4458

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Döviz kuru 13 Mayıs 2022 Cuma: Bugün Dolar ne kadar oldu; Euro ne kadar? İşte döviz kuru canlı rakamlar!

EURO NE KADAR? 13 MAYIS 2022

ALIŞ: 16,0610

SATIŞ: 16,0825

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Döviz kuru 13 Mayıs 2022 Cuma: Bugün Dolar ne kadar oldu; Euro ne kadar? İşte döviz kuru canlı rakamlar!
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Döviz kuru 13 Mayıs 2022 Cuma: Bugün Dolar ne kadar oldu; Euro ne kadar? İşte döviz kuru canlı rakamlar!
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