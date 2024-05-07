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Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:12

Dr. Melike Sargın İlhan’ın acı sonu: Böbrek taşı ameliyatına girdi öldü!

Kırıkkale'de 27 yaşındaki Dr. Melike Sargın İlhan, böbrek taşı ameliyatına girdi. Ancak 1 saatlik operasyon 6 saate uzadı, iddiaya göre genç kadın entübe edildikten sonra hayatını kaybetti. Genç doktorun acılı ailesi, kızlarının ihmal kurbanı olduğunu söyledi. İddiaları tüyler ürpertti!

İHA
Dr. Melike Sargın İlhan’ın acı sonu: Böbrek taşı ameliyatına girdi öldü!

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi alan Dr. Melike Sargın İlhan, 23 Nisan Salı günü görev yaptığı kurumda böbrek taşı ameliyatına girdi.

Dr. Melike Sargın İlhan’ın acı sonu: Böbrek taşı ameliyatına girdi öldü!

Asistanlar tarafından yapıldığı iddia edilen ameliyatta, Dr. Melike 6 saat süren ameliyatın ardından entübe edildikten sonra hastanede hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Melike'nin babası Halil İbrahim (60) ve annesi Hülya Sargın (51) ise ameliyata giren asistan doktorlar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Dr. Melike Sargın İlhan’ın acı sonu: Böbrek taşı ameliyatına girdi öldü!

AİLEDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA!

Aile tarafından "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan açılan dava evrakında, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı "B.10.0.THG.0.10.00.02-251-99-12894" sayılı genelge hatırlatıldı. 2011 tarihli genelgede, "Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca hiçbir asistan doktor, henüz almadığı bir diplomanın ameliyatını gerçekleştiremez. Uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren her türlü müdahale ve tıbbi uygulamaların mutlaka ilgili eğitim sorumlusu veya uzman sorumluluğunda ve nezaretinde yapılmalıdır" ifadeleri yer alıyor.

Dr. Melike Sargın İlhan’ın acı sonu: Böbrek taşı ameliyatına girdi öldü!

Baba Halil İbrahim Sargın, ameliyat sırasında uzman doktorların olmadığını iddia ederek, ameliyatı yapan üroloji ve anestezi asistanlardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Dr. Melike Sargın İlhan’ın acı sonu: Böbrek taşı ameliyatına girdi öldü!

'6 MİLİMETRE TAŞ VAR ÇOK BASİT' DEDİLER AMA…

Entübe edildikten sonra kızının hayatını kaybettiğini anlatan Sargın, "Acildeki doktorlar 'üroloji doktorlarına haber verelim' dedi. Üroloji doktoruyla konuştular. '6 milimetre taş var, çok basit bir şekilde bu taşı alırız' dediler. Saat 10.00'da içeriye aldılar. Çocuğum bir türlü dışarıya çıkmadı. Doğru dürüst bilgi de vermediler. Bize öldükten sonra haber verdiler.

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