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Dr. Melike Sargın İlhan’ın acı sonu: Böbrek taşı ameliyatına girdi öldü!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
10:12
Dr. Melike Sargın İlhan’ın acı sonu: Böbrek taşı ameliyatına girdi öldü!
Kırıkkale'de 27 yaşındaki Dr. Melike Sargın İlhan, böbrek taşı ameliyatına girdi. Ancak 1 saatlik operasyon 6 saate uzadı, iddiaya göre genç kadın entübe edildikten sonra hayatını kaybetti. Genç doktorun acılı ailesi, kızlarının ihmal kurbanı olduğunu söyledi. İddiaları tüyler ürpertti!