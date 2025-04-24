DUALI CUMA MESAJLARI 25 NİSAN 2025: Resimli, birbirinden farklı, duygusal Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri

CUMA MESAJLARI 25 NİSAN 2025

"Bugün, kalbimizi arındırıp Allah'a yöneldiğimiz en mübarek gün. Dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar!"

"Her Cuma, yeni bir başlangıçtır. Allah'ın rahmetiyle dolu, umut ve huzur dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!"

"Bugün Allah'a yönelmek, dua etmek ve sevdiklerimize hayır dilemek için en güzel gündür. Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun."

"İmanla dolu kalpler, her Cuma daha da güçlenir. Bu özel günde huzur ve barış sizinle olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Cuma, kalpleri temizlemek ve Allah'a yaklaşmak için en güzel fırsattır. Bu mübarek günde gönlünüzdeki tüm dilekler gerçekleşsin. Hayırlı Cumalar!"