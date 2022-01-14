Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale sayılı gün kala finalistler belli oldu. Nefes kesen mücadele yarışmacılar şampiyonluk için artık canla başla tabaklarını hazırlıyor. İlk finalist geçtiğimiz akşam Eren olarak açıklanırken Cuma akşamı şampiyonluk için yarışacak 2. İsim merak edildi. "MasterChef Türkiye'de finale kim kaldı, kim elendi?" soruları yanıt aramaya başladı. 12 Ocak 2022 gecesinde beyaz konseptinde başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç yemek yaptı. Peki, MasterChef Türkiye'de finale kim kaldı, kim elendi? İşte finalistler ve tüm detaylar...