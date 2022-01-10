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Haberler Yaşam Dün MasterChef’te kim kazandı? 9 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim kaldı - yarı finale kim çıktı? Kritik gecede ilk 3'e kalan isim belli oldu
Giriş Tarihi: 10.01.2022 08:29 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 08:29

Dün MasterChef’te kim kazandı? 9 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim kaldı - yarı finale kim çıktı? Kritik gecede ilk 3'e kalan isim belli oldu

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Türk televizyonlarının uzun soluklu aşçılık programı MasterChef 2021 son bölümde kritik çeyrek final oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımlardan çıkarak adlarını son 4'e yazdıran MasterChef Sergen, Tahsin, Hasan ve Eren arasından ilk yarı finale çıkan isim Eren olurken bugünkü bölümde ilk 3'e giren ikinci isim belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan kritik çeyrek final oyununda ilk 3'e giren isme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler son dakika "son dakika MasterChef'te kim kazandı, ilk 3'e kim kaldı, yarı finale kim çıktı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. TV8 ile son dakika MasterChef'te kim kazandı, ilk 3'e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? sorularının yanıtları ve MasterChef son bölüm özet detayları.

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 9 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Kritik gecede ilk 3’e çıkan şok isim, kimse beklemiyordu!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadroda yarışan ve mavi ve kırmızı takımlarda yer aldıkları dönemde kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarından başarıyla çıkarak son 4'e kalan ana kadro yarışmacıları ilk 3'e giren ikinci isim olmak isteyerek çeyrek final oyununda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ev Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada oynanan 2 aşamalı oyun sonunda şeflerden en yüksek puanı alan isim MasterChef ilk 3'e giren isim olmayı başardı. Yarışmanın takipçileri ise detayları merak ederek "son dakika MasterChef'te kim kazandı, ilk 3'e kim kaldı, yarı finale kim çıktı?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, İLK 3'E KİM KALDI, YARI FİNALE KİM ÇIKTI?

MasterChef 2021 son bölümde ilk 3'e giren yarışmacı ve son bölümden detaylar şöyle;

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 9 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Kritik gecede ilk 3’e çıkan şok isim, kimse beklemiyordu!

9 Ocak 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde son 4'e kalan Hasan, Tahsin, Sergen, Eren arasından Eren ilk 3'e giren ilk isim olmuştu. Bugünkü MasterChef 2021 son bölümde oynanan kritik çeyrek final oyununda hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sundu.

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MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 9 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Kritik gecede ilk 3’e çıkan şok isim, kimse beklemiyordu!

MASTERCHEF 1. OYUNU KİM KAZANDI?

Kritik çeyrek final gecesinde son 3'e kalma mücadelesi veren Hasan, Tahsin ve Sergen, jüri Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen steak tartar yemeğini en başarılı şekilde yapmak için tezgahın başına geçerek tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 9 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Kritik gecede ilk 3’e çıkan şok isim, kimse beklemiyordu!

MasterChef 2021 son bölümde kritik çeyrek final mücadelesinin ilk etabında ana kadro yarışmacılarından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Steak Tartar yemeğinin hazırlanması için verilen süre sona erdi ve Mehmet Danilo ve Somer şef tarafından ilk etabın puanlaması şu şekilde yapıldı;

HASAN: 17
SERGEN: 18
TAHSİN: 17

Bu puan durumuna göre ilk oyunun 1.si Sergen oldu.

MasterChef’te kim kazandı? TV8 ile 9 Ocak MasterChef’te ilk 3’e kim kaldı, yarı finale kim çıktı? Kritik gecede ilk 3’e çıkan şok isim, kimse beklemiyordu!

MASTERCHEF 2. OYUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının ev sahipliğinde yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Sergen, Tahsin ve Hasan arasında oynanan kritik çeyrek final oyununda ilk etabın tamamlanmasının ardından 2. etaba geçildi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler bu etapta ana kadro yarışmacılarından isot ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yapmalarını istedi. Jüri şefler tarafından açıklanan yemek hazırlama süresinin açıklanmasının ardından kritik mücadele start aldı.

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