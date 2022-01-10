MasterChef 2021 son bölümde kritik çeyrek final mücadelesinin ilk etabında ana kadro yarışmacılarından Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Steak Tartar yemeğinin hazırlanması için verilen süre sona erdi ve Mehmet Danilo ve Somer şef tarafından ilk etabın puanlaması şu şekilde yapıldı;

HASAN: 17

SERGEN: 18

TAHSİN: 17

Bu puan durumuna göre ilk oyunun 1.si Sergen oldu.