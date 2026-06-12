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Haberler Yaşam Dün Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu? 11 Haziran 2026 Survivor Elenen İsim Belli Oldu!
Giriş Tarihi: 12.06.2026 06:36

Dün Survivor'a veda eden yarışmacı kim oldu? 11 Haziran 2026 Survivor Elenen İsim Belli Oldu!

Survivor son eleme oyunu öncesinde yarışmacılar adada kalabilmek için kritik düellolarda mücadele ediyor. 11 Haziran 2026 tarihli bölümde Nagihan Karadere ile Deniz Çatalbaş karşı karşıya gelirken, diğer eşleşmede Nefise Karatay ve Sercan Yıldırım kozlarını paylaşıyor. Eleme potasında yer alan isimler arasında rekabet giderek artarken, adaya veda edecek yarışmacı merak konusu oldu. Gözler, düello sonuçlarının ardından açıklanacak eleme kararına çevrildi.

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Dün Survivor’a veda eden yarışmacı kim oldu? 11 Haziran 2026 Survivor Elenen İsim Belli Oldu!

Survivor'da eleme gecesi yaklaşırken son düello eşleşmeleri yarışmanın seyrini belirliyor. Nagihan Karadere ile Deniz Çatalbaş'ın mücadele ettiği kritik etapta, Nefise Karatay da Sercan Yıldırım karşısında adada kalma mücadelesi veriyor. Yarışmacılar parkurda ve düellolarda tüm güçlerini ortaya koyarken, hangi ismin Survivor hayaline veda edeceği koneyde netleşiyor.

Dün Survivor’a veda eden yarışmacı kim oldu? 11 Haziran 2026 Survivor Elenen İsim Belli Oldu!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Kritik düelloda, Nagihan Karadere ile Deniz Çatalbaş mücadele ederken, diğer tarafta ise Nefise Karatay Sercan Yıldırım'la oynadı.

Nagihan ve Sercan düellodaki yarışta başarılı olarak, İstanbul'daki finale gidecek ilk 5'in içine girdi.

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Dün Survivor’a veda eden yarışmacı kim oldu? 11 Haziran 2026 Survivor Elenen İsim Belli Oldu!

SURVİVOR SON ELEME OYUNU!

11 Haziran 2026 Survivor'da son eleme oyununda Nefise ve Deniz fianlde mücadele edecek.

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Dün Survivor’a veda eden yarışmacı kim oldu? 11 Haziran 2026 Survivor Elenen İsim Belli Oldu!

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM VEDA ETTİ?

Survivor eleme düellosu finalinde Deniz-Nefise eşleşmesi geceye damga vurdu. Kıran kırana mücadelelere sahne olan mücadeleyi Nefise kazanarak son 5'e kaldı. Düelloyu kaybeden Deniz Survivor'da elenen yarışmacı oldu.

Dün Survivor’a veda eden yarışmacı kim oldu? 11 Haziran 2026 Survivor Elenen İsim Belli Oldu!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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