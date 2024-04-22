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Haberler Yaşam Dünür kavgası davalık oldu! Yaşlı kadına evinde bıçaklı ve yumruklu eziyet
Giriş Tarihi: 22.04.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 06:56

Dünür kavgası davalık oldu! Yaşlı kadına evinde bıçaklı ve yumruklu eziyet

İstanbul Ataşehir'de dünür kavgası bıçaklı yumruklu saldırıya dönüştü. Mahmut Y, 2 oğluyla birlikte husumetli olduğu dünürü Güzel Z'nin evini bastı. Saldırgan baba ve oğulları önce yaşlı kadının boğazına bıçak dayayıp ölüm tehditleri savurdu, sonra da kafasına ve vücuduna yumruklar savurarak darp etti. Dünürünün eziyetlerinden canını zor kurtaran Güzel Z'nin şikayeti sonucu olay davalık oldu. şüpheli Mahmut Y. ve oğullarına ayrı ayrı 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Dünür kavgası davalık oldu! Yaşlı kadına evinde bıçaklı ve yumruklu eziyet

Ataşehir'de yaşanan aile kavgası bıçaklı saldırıya dönüştü. İddiaya göre Mahmut Y.(66), 20 Eylül 2023 akşamı oğulları Hüseyin Y.(44) ve Mahmut Y.(29) ile birlikte husumetli olduğu dünürü Güzel Z.'nin evini basmak için bir plan hazırladı.

YAŞLI KADINA BIÇAKLI YUMRUKLU EZİYET
Gecenin ilerleyen saatlerinde Mahmut Y. ve iki oğlu, Güzel Z.(68)'nin evine gitmek için yola koyuldu. İddiaya göre kapı sesini duyunca dışarı çıkan Güzel Z., dünürü ve oğullarını görünce içeri almak istemedi. Bunun üzerine yaşlı kadını ittirerek eve giren baba ve oğulları Güzel Z'ye saldırmaya başladı.

Dünür kavgası davalık oldu! Yaşlı kadına evinde bıçaklı ve yumruklu eziyet

ÖLÜME TEHDİT ETTİLER
Elindeki bıçağı dünürü Güzel Z.'nin boynuna dayayan Mahmut Y., "Seni öldüreceğim" diyerek yaşlı kadına eziyet ederken oğulları Hüseyin Y. ve Mahmut Y. ise yaşlı kadının kafasına ve vücuduna yumruklarla vurdu, "Bunları öldürmek lazım ancak böyle akıllanırlar" diyerek darp etti.

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Dünür kavgası davalık oldu! Yaşlı kadına evinde bıçaklı ve yumruklu eziyet

DÜNÜR EZİYETİ DAVALIK OLDU
Yaşadıkları karşısında neye uğradığını şaşıran yaşlı kadın, saatler süren işkencenin ardından dünürü ve oğullarının evden kaçmasıyla zor kurtuldu. Hastanedeki tedavisinin ardından soluğu adliyede alan Güzel Z., husumetli olduğu dünürü ve oğullarından şikayetçi oldu.

Dünür kavgası davalık oldu! Yaşlı kadına evinde bıçaklı ve yumruklu eziyet

ŞÜPHELİ BABA VE OĞULLARINA 12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda savcılık, şüpheliler Mahmut Y., Hüseyin Y. ve Mahmut Y.'nin "Kadına Karşı Basit Yaralama", "Silahla Tehdit", "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme"ve "Hakaret" suçlarından ayrı ayrı 12 yıla kadar hapsini talep etti.

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