Dünür kavgası davalık oldu! Yaşlı kadına evinde bıçaklı ve yumruklu eziyet

Ataşehir'de yaşanan aile kavgası bıçaklı saldırıya dönüştü. İddiaya göre Mahmut Y.(66), 20 Eylül 2023 akşamı oğulları Hüseyin Y.(44) ve Mahmut Y.(29) ile birlikte husumetli olduğu dünürü Güzel Z.'nin evini basmak için bir plan hazırladı.

YAŞLI KADINA BIÇAKLI YUMRUKLU EZİYET

Gecenin ilerleyen saatlerinde Mahmut Y. ve iki oğlu, Güzel Z.(68)'nin evine gitmek için yola koyuldu. İddiaya göre kapı sesini duyunca dışarı çıkan Güzel Z., dünürü ve oğullarını görünce içeri almak istemedi. Bunun üzerine yaşlı kadını ittirerek eve giren baba ve oğulları Güzel Z'ye saldırmaya başladı.