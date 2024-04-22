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Dünür kavgası davalık oldu! Yaşlı kadına evinde bıçaklı ve yumruklu eziyet
Giriş Tarihi: 22.04.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
06:56
Dünür kavgası davalık oldu! Yaşlı kadına evinde bıçaklı ve yumruklu eziyet
İstanbul Ataşehir'de dünür kavgası bıçaklı yumruklu saldırıya dönüştü. Mahmut Y, 2 oğluyla birlikte husumetli olduğu dünürü Güzel Z'nin evini bastı. Saldırgan baba ve oğulları önce yaşlı kadının boğazına bıçak dayayıp ölüm tehditleri savurdu, sonra da kafasına ve vücuduna yumruklar savurarak darp etti. Dünürünün eziyetlerinden canını zor kurtaran Güzel Z'nin şikayeti sonucu olay davalık oldu. şüpheli Mahmut Y. ve oğullarına ayrı ayrı 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.