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  • Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları!

mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 3 Aralık !

Toplumsal yaşamda farkındalık kazandırmak için kutlanır. Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilen bugünde mesajlar ve sözler sıklıkla araştırılıyor. Her yıl Aralık ayına denk gelen bugünde vatandaşlar yakınlarına en güzel ve anlam dolu mesajlar atarak onları mutlu etmek istiyor. Hal böyle olunca '' 3 Aralık '' yoğun ilgi görüyor. SMS, Whatsaapp ve Facebook'ta göndermek isteyeceğiniz mesajları haberimizde derledik. Engelli bireylerin topluma kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırabilmek için büyük küçük herkesin yapabileceği bir şeyler vardır. Peki Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 02.12.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 17:19
Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları!

mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Ülkemizde son 16 yıllık sürede her alanda büyük bir gelişim yaşanırken engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda da önemli son derece önemli adımlar atıldı. Bu özel günde vatandaşlar yakın engelli dostlarına en güzel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajlarını atmak istiyor. Haberimizde, ve sözlerine bakabilirsiniz.

Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları!

Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

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Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları!

Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları!

Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları!

Engelli ne demek sen de öğren, görmek ne demek âmâdan öğren, duymak ne demek duyma özürlüden öğren, Yürümek ne demek engelliden öğren!

Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları!

Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin "BİZ DE VARIZ!" çığlığına kulaklarını tıkama.

Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! En güzel ve anlamlı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları!

Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

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