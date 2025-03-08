DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL MESAJLAR VE SÖZLER 2025: Resimli, anlamlı, en güzel, sevgiliye, anneye Dünya Kadınlar Günü mesajları

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

"Kadın, her şeydir; hayatın içinde bir çiçek gibi açar, bir anne gibi büyütür, bir eş gibi sevgisini sunar. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"

"Kadınlar, hayata yön veren güçtür. Her zaman güçlü, özgür ve bağımsız olmanızı dilerim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"