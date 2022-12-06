Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2022 ve canlı yayın bilgileri: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri, bu akşamki iki maç sonunda belli oluyor. Fas İspanya ile Portekiz İsviçre maçının galipleri, Dünya Kupası çeyrek finalinde eşleşecekler. Bu sebeple, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman sorusu sürekli olarak yanıt aramakta. TRT 1 ekranlarından canlı olarak gösterilecek olan Dünya Kupası çeyrek final maçları, büyük heyecana ortak olacak. Peki, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2022 nasıl? İşte Dünya Kupası çeyrek finale çıkan takımlar ve eşleşmeler hakkında diğer detaylar…