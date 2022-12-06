Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2022 ve canlı yayın bilgileri: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, hangi günler oynanacak soruları yanıt arıyor. 20 Kasım 2022 tarihinden beri devam eden Katar Dünya Kupasının bitmesine 12 gün kaldı. 4 yıl beklenen bu dünyanın en büyük turnuvasının sonuna gelindi. Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri bu akşam belli olacak. İşte Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2022