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Haberler Yaşam Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2022 ve canlı yayın bilgileri: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 11:20 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 11:20

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2022 ve canlı yayın bilgileri: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri, bu akşamki iki maç sonunda belli oluyor. Fas İspanya ile Portekiz İsviçre maçının galipleri, Dünya Kupası çeyrek finalinde eşleşecekler. Bu sebeple, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman sorusu sürekli olarak yanıt aramakta. TRT 1 ekranlarından canlı olarak gösterilecek olan Dünya Kupası çeyrek final maçları, büyük heyecana ortak olacak. Peki, Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2022 nasıl? İşte Dünya Kupası çeyrek finale çıkan takımlar ve eşleşmeler hakkında diğer detaylar…

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2022 ve canlı yayın bilgileri: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, hangi günler oynanacak soruları yanıt arıyor. 20 Kasım 2022 tarihinden beri devam eden Katar Dünya Kupasının bitmesine 12 gün kaldı. 4 yıl beklenen bu dünyanın en büyük turnuvasının sonuna gelindi. Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri bu akşam belli olacak. İşte Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2022

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2022 ve canlı yayın bilgileri: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanıyor.

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Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2022 ve canlı yayın bilgileri: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

DÜNYA KUPASI GÜNÜN MAÇLARI

18.00 Fas - İspanya

22.00 Portekiz - İsviçre

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2022 ve canlı yayın bilgileri: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK, MAÇLAR NE ZAMAN?

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli olmaya başladı. Şu ana kadar 2 eşleşme belirlendi.

İşte o eşleşmeler ve tarihleri;

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2022 ve canlı yayın bilgileri: Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta oynanacak?

9 Aralık 2022: Hırvatistan – Brezilya (18.00)

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