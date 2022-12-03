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Giriş Tarihi: 03.12.2022 21:30 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 21:31

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak, maçları ne zaman tek maç mı oynanacak? 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar yükseldi, eşleşmeler nasıl oldu?

Dünya Kupası çeyrek final maçları eşleşmeleri merak konusu haline geldi. A, B, C ve D, E ve F grubu son maçlarının da geride kalmasıyla son 16 heyecanı başladı. Dünya Kupası'nda şimdi gözler çeyrek final maçlarına çevrildi. Bu kapsamda "Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak, maçları ne zaman tek maç mı oynanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Çeyrek finale adını yazdıran ilk takım Hollanda oldu. Peki, Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak, maçları ne zaman tek maç mı oynanacak? İşte merak edilen tüm bu detaylar.

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak, maçları ne zaman tek maç mı oynanacak? 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek finale hangi takımlar yükseldi, eşleşmeler nasıl oldu?

Bu yıl Katar'da düzenlenmekte olan Dünya Kupası çeyrek final maçları için nefesler tutuldu. Gruplar arasında yapılacak olan çarpraz eşleşme ile son 16 turu başlarken binlerce futbolsever "Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak, maçları ne zaman tek maç mı oynanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri ve maçlarıyla ilgili tüm detaylar.

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak, maçları ne zaman tek maç mı oynanacak? 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek finale hangi takımlar yükseldi, eşleşmeler nasıl oldu?

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turu maçında ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. Henüz diğer takımlar belli değil.

"Portakallar", çeyrek finalde Arjantin-Avustralya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

3. dakikada ABD önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Pulisic'in ceza sahası içinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Noppert, sol diziyle topa müdahale ederek gole izin vermedi.

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Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak, maçları ne zaman tek maç mı oynanacak? 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek finale hangi takımlar yükseldi, eşleşmeler nasıl oldu?

10. dakikada Hollanda öne geçti. Kısa paslarla hızlı bir şekilde rakip yarı sahaya geçen "Portakallar"da topu son kontrol eden Dumfries, sağ kanatta yerden ortaladı. Depay'ın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

43. dakikada gelişen ABD atağında Weah'ın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta top, kaleci Noppert'ten döndü.

45+1. dakikada Hollanda, ikinci golü buldu. Ceza sahasının sağından son çizgiye yakın bir noktadan Dumfries'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası civarında düzgün bir vuruş yapan Blind, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Daley Blind, gol sevincini teknik direktör Louis van Gaal'ın yardımcılığını üstlenen babası Danny Blind ile kutladı.

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak, maçları ne zaman tek maç mı oynanacak? 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek finale hangi takımlar yükseldi, eşleşmeler nasıl oldu?

Hollanda, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

61. dakikada Depay'ın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Turner meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada ABD farkı 1'e indirdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Pulisic'in pasında Haji Wright'ın dokunduğu top havalanarak uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 2-1.

81. dakikada Hollanda üçüncü kez ağları havalandırdı. Blind'in soldan ortasında, arka direkte Dumfries'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak, maçları ne zaman tek maç mı oynanacak? 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek finale hangi takımlar yükseldi, eşleşmeler nasıl oldu?

Hollanda, karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. ABD ise Katar 2022'ye son 16 turunda veda etti.

Karşılaşmada bir gol ve 2 asiste imza atan Denzel Dumfries, Hollanda'nın çeyrek final bileti almasında başrol üstlendi. 67. dakikada oyuna giren Fraport TAV Antalyaspor'un ABD'li oyuncusu Haji Wright'ın attığı gol ise yeterli olmadı.

Hollandalı futbolcular, maçın ardından çeyrek finale yükselmenin sevincini tribünlerde yer alan taraftarıyla kutladı.

Mücadeleyi 44 bin 846 taraftarın takip ettiği açıklandı.

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