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Giriş Tarihi: 03.12.2022 21:30 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 21:31

Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak, maçları ne zaman tek maç mı oynanacak? 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale hangi takımlar yükseldi, eşleşmeler nasıl oldu?

Dünya Kupası çeyrek final maçları eşleşmeleri merak konusu haline geldi. A, B, C ve D, E ve F grubu son maçlarının da geride kalmasıyla son 16 heyecanı başladı. Dünya Kupası'nda şimdi gözler çeyrek final maçlarına çevrildi. Bu kapsamda "Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak, maçları ne zaman tek maç mı oynanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Çeyrek finale adını yazdıran ilk takım Hollanda oldu. Peki, Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak, maçları ne zaman tek maç mı oynanacak? İşte merak edilen tüm bu detaylar.