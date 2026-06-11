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Haberler Yaşam Dünya Kupası Fikstür | 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor, bugün hangi maç var?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 09:17

Dünya Kupası Fikstür | 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor, bugün hangi maç var?

2026 FIFA Dünya kupası fikstür detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşmesi planlanan büyük organizasyonun maç takvimi açıklandı. Böylece ay-yıldızlı taraftarlar için A Milli Futbol Takımı'nın mücadele bilgileri de netleşti. Peki "Dünya Kupası ne zaman başlıyor, bugün hangi maç var?"

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Dünya Kupası Fikstür | 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor, bugün hangi maç var?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya kupası maçları için geri sayım bitmek üzere. Böylece başlangıç maçı olan Meksika-Güney Afrika mücadelesinin ayrıntıları ön plana çıktı. İşte Dünya Kupası fikstürü ve A Milli Takımı hakkında merak edilen bilgiler…

Dünya Kupası Fikstür | 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor, bugün hangi maç var?

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk maç turnuvanın ev sahibi takımlarından Meksika-Güney Afrika maçı ile başlayacak. 11 Haziran Cuma 2026 tarihinde Mexico City Stadyumu'nda oynanacak.

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı olacak Meksika – Güney Afrika mücadelesinde Brezilyalı hakem Wilton Sampaio düdük çalacak.

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Dünya Kupası Fikstür | 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor, bugün hangi maç var?

MEKSİKA-GÜNEY AFRİKA MAÇI NEREDE, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Dünya Kupası'nın başlangıç maçı olan Meksika-Güney Afrika mücadelesi, saat 22:00'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Dünya Kupası Fikstür | 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor, bugün hangi maç var?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Türkiye - Avustralya: 14 Haziran 2026 Pazar, TSİ 07.00 / BC Place, Vancouver (Kanada)

Türkiye - Paraguay: 20 Haziran 2026 Cumartesi, TSİ 06.00 / Levi's Stadı, Santa Clara (ABD)

Türkiye - ABD: 26 Haziran 2026 / TSİ 05.00 / SoFi Stadium, Inglewood (ABD)

Dünya Kupası Fikstür | 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor, bugün hangi maç var?

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN OLACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı ise 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82.500 kişilik New York Stadyumu'nda yapılacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

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