Dünya Kupası Fikstür | 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor, bugün hangi maç var?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya kupası maçları için geri sayım bitmek üzere. Böylece başlangıç maçı olan Meksika-Güney Afrika mücadelesinin ayrıntıları ön plana çıktı. İşte Dünya Kupası fikstürü ve A Milli Takımı hakkında merak edilen bilgiler…