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Dünya Kupası Fikstür | 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor, bugün hangi maç var?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 09:17
Dünya Kupası Fikstür | 2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman başlıyor, bugün hangi maç var?
2026 FIFA Dünya kupası fikstür detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu yıl ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşmesi planlanan büyük organizasyonun maç takvimi açıklandı. Böylece ay-yıldızlı taraftarlar için A Milli Futbol Takımı'nın mücadele bilgileri de netleşti. Peki "Dünya Kupası ne zaman başlıyor, bugün hangi maç var?"