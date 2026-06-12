DÜNYA KUPASI MAÇI: Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası grup maçlarında gözler Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. İki takım da grupta avantaj elde etmek için sahaya çıkarken, futbol tutkunları karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Kanada - Bosna Hersek maçına ilişkin yayın ve saat bilgileri gündemdeki yerini koruyor.