Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DÜNYA KUPASI MAÇI: Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 17:48 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 17:49

DÜNYA KUPASI MAÇI: Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Turnuvada kritik öneme sahip mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihini, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Kanada ile Bosna Hersek'in karşı karşıya geleceği maçın detayları merak ediliyor.

  • ABONE OL
DÜNYA KUPASI MAÇI: Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası grup maçlarında gözler Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. İki takım da grupta avantaj elde etmek için sahaya çıkarken, futbol tutkunları karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Kanada - Bosna Hersek maçına ilişkin yayın ve saat bilgileri gündemdeki yerini koruyor.

DÜNYA KUPASI MAÇI: Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KANADA - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası B Grubu'ndaki bu dev karşılaşma, 12 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DÜNYA KUPASI MAÇI: Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KANADA - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Toronto'daki ünlü BMO Field (Toronto Stadyumu) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek mücadele, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DÜNYA KUPASI MAÇI: Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KANADA - BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA? (ŞİFRESİZ Mİ?)

Dünya Kupası'nın bu heyecan dolu grup mücadelesi, Türkiye'deki futbolseverler için şifresiz olarak ekrana gelecek. Kanada - Bosna Hersek maçı, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden ortak yayınla canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

DÜNYA KUPASI MAÇI: Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
DÜNYA KUPASI MAÇI: Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA