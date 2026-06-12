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DÜNYA KUPASI MAÇI: Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.06.2026 17:48
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 17:49
DÜNYA KUPASI MAÇI: Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Turnuvada kritik öneme sahip mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihini, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Kanada ile Bosna Hersek'in karşı karşıya geleceği maçın detayları merak ediliyor.