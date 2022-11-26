Dünya Kupası puan durumu 2022: Katar Dünya Kupası puan durumu tablosu ile 8 grupta maç sonuçları ve fikstür

Katar'da düzenlenen FIFA World Cup mücadelesi devam ediyor. İlklere sahne olan Dünya Kupası maçları dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyor. Yıldız isimlerin performanslarını sergilediği Dünya Kupası puan durumu ile futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. 8 grupta devam eden karşılaşmalar milyonlarca seyircisini ağırlıyor. A, B, C, D, E, F, G, H grubu Dünya Kupası puan durumu tablosu nasıl, gruplarda hangi ülkeler birinci? İşte, Katar Dünya Kupası puan tablosu ile maç sonuçları ve fikstür…