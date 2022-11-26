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Haberler Yaşam Dünya Kupası puan durumu 2022: Katar Dünya Kupası puan durumu tablosu ile 8 grupta maç sonuçları ve fikstür
Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 11:22

Dünya Kupası puan durumu 2022: Katar Dünya Kupası puan durumu tablosu ile 8 grupta maç sonuçları ve fikstür

Katar'da düzenlenen FIFA World Cup mücadelesi devam ediyor. İlklere sahne olan Dünya Kupası maçları dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyor. Yıldız isimlerin performanslarını sergilediği Dünya Kupası puan durumu ile futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. 8 grupta devam eden karşılaşmalar milyonlarca seyircisini ağırlıyor. A, B, C, D, E, F, G, H grubu Dünya Kupası puan durumu tablosu nasıl, gruplarda hangi ülkeler birinci? İşte, Katar Dünya Kupası puan tablosu ile maç sonuçları ve fikstür…

Dünya Kupası puan durumu 2022: Katar Dünya Kupası puan durumu tablosu ile 8 grupta maç sonuçları ve fikstür

Dünya Kupası puan durumu 26 Kasım 2022 tarihi ile sorgulanmaya başladı. 8 grupta mücadele eden milli takımlar grupta birinci çıkmaya çalışıyor. Futbolcuların ve ülkelerin ilkleri yaşadığı FIFA World Cup heyecanı bugünkü Tunus Avustralya, Polonya Suudi Arabistan, Fransa Danimarka, Arjantin Meksika maçları ile devam ediyor. A, B, C, D, E, F, G, H Dünya Kupası puan durumu nasıl, hangi takımlar birinci? İşte, Katar Dünya Kupası puan durumu tablosu…

Dünya Kupası puan durumu 2022: Katar Dünya Kupası puan durumu tablosu ile 8 grupta maç sonuçları ve fikstür

A GRUBU

1. HOLLANDA 4

2. EKVADOR 4

3. SENEGAL 3

4. KATAR 0

B GRUBU

1. İNGİLTERE 4

2. İRAN 3

3. ABD 2

4. GALLER

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Dünya Kupası puan durumu 2022: Katar Dünya Kupası puan durumu tablosu ile 8 grupta maç sonuçları ve fikstür

C GRUBU

1. SUUDİ ARABİSTAN 3

2. POLONYA 1

3. MEKSİKA 1

4. ARJANTİN 0

D GRUBU

1. FRANSA 3

2. TUNUS 1

3. DANİMARKA 1

4. AVUSTRALYA 0

Dünya Kupası puan durumu 2022: Katar Dünya Kupası puan durumu tablosu ile 8 grupta maç sonuçları ve fikstür

E GRUBU

1. İSPANYA 3

2. JAPONYA 3

3. ALMANYA 0

4. KOSTA RİKA 0

F GRUBU

1. BELÇİKA 3

2. HIRVATİSTAN 1

3. FAS 1

4. KANADA 0

Dünya Kupası puan durumu 2022: Katar Dünya Kupası puan durumu tablosu ile 8 grupta maç sonuçları ve fikstür

G GRUBU

1. BREZİLYA 3

2. İSVİÇRE 3

3. KAMERUN 0

4. SIRBİSTAN 0

H GRUBU

1. PORTEKİZ 3

2. GÜNEY KORE 1

3. URUGUAY 1

4. GANA 0

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