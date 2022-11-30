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Haberler Yaşam Dünya Kupası puan durumu 30 Kasım 2022: FIFA World Cup maç sonuçları ve fikstürü ile Dünya Kupası puan durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 15:38

Dünya Kupası puan durumu 30 Kasım 2022: FIFA World Cup maç sonuçları ve fikstürü ile Dünya Kupası puan durumu nasıl?

Katar'da görkemli bir törenle başlayan 2022 FIFA World Cup mücadelesinde son 16 netleşmeye başladı. Birçok yıldız futbolcunun sahne aldığı Dünya Kupası maçları dünyanın dört bir yanında futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dünya Kupası puan durumu her gün gündemdeki yerini koruyor. 8 grupta gerçekleşen grup mücadeleleri ardından A ve B grubunda son 16'ya kalan takımlar belli oldu. C, D, E, F, G, H grubu Dünya Kupası puan durumu sorgulanmaya devam ediyor. Peki, Katar Dünya Kupası puan tablosu nasıl, hangi ülkeler birinci? İşte, maç sonuçları ve fikstür…

Dünya Kupası puan durumu 30 Kasım 2022: FIFA World Cup maç sonuçları ve fikstürü ile Dünya Kupası puan durumu nasıl?

Dünya Kupası puan durumu 30 Kasım 2022 tarihi ile bugün yeniden sorgulanmaya başladı. 8 grupta mücadele eden milli takımlar gruptan birinci çıkmaya çalışıyor. A ve B grubunda son 16'ya kalan takımlar belli olurken bugün C ve D gruplarında karşılaşmalar gerçekleşiyor. FIFA World Cup heyecanı bugün Tunus Fransa, Avustralya Danimarka, Polonya Arjantin, Suudi Arabistan Meksika maçları ile devam ediyor. Dünya Kupası puan durumu nasıl, hangi takımlar birinci? İşte, Katar Dünya Kupası puan durumu tablosu…

Dünya Kupası puan durumu 30 Kasım 2022: FIFA World Cup maç sonuçları ve fikstürü ile Dünya Kupası puan durumu nasıl?

SON 16'YA KALAN TAKIMLAR NETLEŞİYOR!

Son maçlar ile son 16 listesine adını yazdıran isimler şöyle:

Fransa
Brezilya
Portekiz
Hollanda
Senegal
İngiltere
ABD

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Dünya Kupası puan durumu 30 Kasım 2022: FIFA World Cup maç sonuçları ve fikstürü ile Dünya Kupası puan durumu nasıl?

A GRUBU

1. HOLLANDA 7

2. SENEGAL 6

3. EKVADOR 4

4. KATAR 0

B GRUBU

1. İNGİLTERE 7

2. ABD 5

3. İRAN 3

4. GALLER 1

Dünya Kupası puan durumu 30 Kasım 2022: FIFA World Cup maç sonuçları ve fikstürü ile Dünya Kupası puan durumu nasıl?

C GRUBU

1. POLONYA 4

2. ARJANTİN 3

3. SUUDİ ARABİSTAN 3

4. MEKSİKA 1

D GRUBU

1. FRANSA 6

2. AVUSTRALYA 3

3. DANİMARKA 1

4. TUNUS 1

Dünya Kupası puan durumu 30 Kasım 2022: FIFA World Cup maç sonuçları ve fikstürü ile Dünya Kupası puan durumu nasıl?

E GRUBU

1. İSPANYA 4

2. JAPONYA 3

3. KOSTA RİKA 3

4. ALMANYA 1

F GRUBU

1. HIRVATİSTAN 4

2. FAS 4

3. BELÇİKA 3

4. KANADA 0

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