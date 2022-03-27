Dünya Tiyatro Günü mesajları ve sözleri: 2022 Dünya Tiyatro Günü ile ilgili yazılar, şiirler ve kutlama mesajı

Tiyatro insanı kandırmayan, insanı insana en iyi anlatan bir araçtır. Tiyatro bana insan biriktirmeyi öğretti. Doktor da oldum komiser de… Hayvanları da incelerim çünkü tilki gibi kurnaz, aslan gibi yırtıcı birini de oynarsınız. Daha kolay anlıyorum insanları. Herhangi meslekten birisiyle 20 dakika oturayım hemen ona dair çıkarırım her şeyi. Zihni Göktay

Tiyatro, söze can katar; sözü görüntüye, düşünceyi eyleme çevirir.