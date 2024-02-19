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Dünya Türk dizilerini izliyor: Amerika’dan Rusya’ya 750 milyon kişiye ulaştı!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
11:28
Dünya Türk dizilerini izliyor: Amerika’dan Rusya’ya 750 milyon kişiye ulaştı!
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'ne katıldı. Türk dizilerinin Amerika'dan Rusya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar dünya genelinde 170'ten fazla ülkede yayımlandığını ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaştığını vurguladı.