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Haberler Yaşam Dünya Türk dizilerini izliyor: Amerika’dan Rusya’ya 750 milyon kişiye ulaştı!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:28

Dünya Türk dizilerini izliyor: Amerika’dan Rusya’ya 750 milyon kişiye ulaştı!

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'ne katıldı. Türk dizilerinin Amerika'dan Rusya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar dünya genelinde 170'ten fazla ülkede yayımlandığını ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaştığını vurguladı.

Dünya Türk dizilerini izliyor: Amerika’dan Rusya’ya 750 milyon kişiye ulaştı!

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Almanya'nın başkenti Berlin'de devam eden 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'ne katıldı. Türkiye standının da bulunduğu Avrupa Film Pazarı'nı (EFM) ziyaret eden Mumcu, önemli açıklamalar yaptı.

Mumcu, Berlinale'nin ve Avrupa Film Pazarı'nın dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden biri olduğunu belirtti.

Dünya Türk dizilerini izliyor: Amerika’dan Rusya’ya 750 milyon kişiye ulaştı!

"ÜLKEMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR"

Tüm dünyanın takip ettiği ve binlerce sektör temsilcisinin bir araya geldiği bu organizasyonda yer almanın ve Türk sinemasını ve Türkiye'yi burada başarıyla temsil etmenin önemini vurgulayan Mumcu, şöyle konuştu:

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Dünya Türk dizilerini izliyor: Amerika’dan Rusya’ya 750 milyon kişiye ulaştı!

"Daha önce Berlinale'de büyük ödül olan Altın Ayı dahil birçok ödül kazanmıştık. Bakanlığımız destekli sinema filmleri Berlin, Cannes, Venedik, Toronto, Tokyo gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde yer alarak Türk sinemasının ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Biz de bunu çok önemsiyoruz ve hem film üretiminin hem de uluslararası temsiliyetin artırılması için desteklerimizi sürdürüyoruz."

Dünya Türk dizilerini izliyor: Amerika’dan Rusya’ya 750 milyon kişiye ulaştı!

Mumcu, festival kapsamında açılan Türkiye standında Türk filmlerini yabancı sektör temsilcilerinin beğenisine sunduklarını aktararak, "Sinemacılarımızın ortak yapım ve diğer işbirliği görüşmelerine ev sahipliği yapıyoruz. Bu görüşmeler yeni ortak yapımların ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi için çok önemli. Ayrıca burada filmlerimizin yurt dışı satışı geçekleşiyor ve bu da bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Dünya Türk dizilerini izliyor: Amerika’dan Rusya’ya 750 milyon kişiye ulaştı!

Türk dizilerinin dünyanın dört tarafında izlendiğine işaret eden Mumcu, "Dizilerimiz bugün Amerika'dan Rusya'ya, Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar dünya genelinde 170'ten fazla ülkede yayımlanıyor ve yaklaşık 750 milyon kişiye ulaşıyor. Türk dizi-film sektörü ihracatta dünyada ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Türk dizileri satıldığı bölgelerde Türkiye'nin, Türk kültürünün tanıtılması anlamında büyük bir etkiye sahip." değerlendirmesinde bulundu.

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