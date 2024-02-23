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Dünyada bu isimden sadece 1 tane var! Kimliğini göstermeden kimse inanmıyor
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
10:26
Dünyada bu isimden sadece 1 tane var! Kimliğini göstermeden kimse inanmıyor
Şaşırmaya hazır olun. Çünkü duyan emin olmak için bir kez daha soruyor. Dünyada ve Türkiye'de bu isimden sadece bir tane var. Tek ve sıra dışı olan ismi sebebiyle komik ve eğlenceli diyaloglarla karşılaşan üç çocuk babası 67 yaşındaki adam, bu ismi taşıdığını inandırmak için kimlik, ehliyet ve hatta evlilik cüzdanı ile geziyor. İşte o ilginç isim...