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Haberler Yaşam Dünyada bu isimden sadece 1 tane var! Kimliğini göstermeden kimse inanmıyor
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 10:26

Dünyada bu isimden sadece 1 tane var! Kimliğini göstermeden kimse inanmıyor

Şaşırmaya hazır olun. Çünkü duyan emin olmak için bir kez daha soruyor. Dünyada ve Türkiye'de bu isimden sadece bir tane var. Tek ve sıra dışı olan ismi sebebiyle komik ve eğlenceli diyaloglarla karşılaşan üç çocuk babası 67 yaşındaki adam, bu ismi taşıdığını inandırmak için kimlik, ehliyet ve hatta evlilik cüzdanı ile geziyor. İşte o ilginç isim...

Dünyada bu isimden sadece 1 tane var! Kimliğini göstermeden kimse inanmıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan üç çocuk babası adam isminin dünyada ve Türkiye'de tek olması sebebiyle büyük şaşkınlıkla karşılaştığını, kendisine inanılmağını anlattı.

Dünyada bu isimden sadece 1 tane var! Kimliğini göstermeden kimse inanmıyor

Özellikle resmi kurumlarda ve bankalarda karşılaştığı görevlilerin genellikle kendisine büyük bir şaşkınlıkla tepki verdiğini anlatıyor.

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Dünyada bu isimden sadece 1 tane var! Kimliğini göstermeden kimse inanmıyor

İnsanlar Türkiye'de eşi ve benzeri olmayan adını duyduğunda şaşa kalıyor. İnandırmak için kimliğini, hatta evlilik cüzdanını bile göstermek zorunda kaldığı bile oluyor.

Dünyada bu isimden sadece 1 tane var! Kimliğini göstermeden kimse inanmıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan üç çocuk babası "Enson Çoban" ismi sebebiyle duyanları hayretlere düşürüyor.

Dünyada bu isimden sadece 1 tane var! Kimliğini göstermeden kimse inanmıyor

Yıllardır yol yapım şantiyelerinde işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine yerleşen evli ve 3 çocuk babası Enson Çoban, "Benden önce 6 kardeşim olmuş.

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