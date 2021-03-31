Dünyada eşi benzeri yok! Tam 7,5 milyon yaşında!

TAM 7,5 MİLYON YAŞINDA!



"Bu zamana kadar çıkan fosil sayımız, 400'ün üzerindedir. Barsamada da yaptığımız kazı çalışmalarımız var. 404 fosil Yamula Barajı çevresinde çıkmışken, bunun devamı niteliği taşıyan 100'ü aşkın fosil ise Barsamada çıkmıştır. Spesifik bir örnek olan Choerolophodon Pentelici, bu fil miyosen dönemde yaşamıştır. Aslında bütün türlerin kökeni miyosen kökenlidir. Yani 22 milyon yıl ile 5 milyon yıl arasında yaşamıştır. Bunların yaşadığı coğrafya ise günümüz savana Afrika'sıdır. Yeşilliğin olduğu ve suyun bol olduğu alanlarda yaşamışlardır. Bu tür Avrasya'ya daha çok Anadolu üzerinde rastlanılan bir türdür. Choerolophodon Türkiye'de en bulunan fil türü diyebiliriz."