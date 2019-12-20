Dünyadaki böcekler yok olursa, ne olur?

Hamam böcekleri; kuşlar, memeliler ve sürüngenler için önemli besin kaynaklarının başında gelir. Ayrıştırıcı madde tüketirler ve dışkıları bitkilerin büyümesi için en gerekli elementlerden biri olan azotla doludur. Yok olmaları durumunda hem hayvanların besin kaynağı hem de bitkilerin besin kaynağı yok olacak. Bu da dünya genelinde büyük bir döngünün değişmesine neden olacak.