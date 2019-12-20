Dünyadaki böcekler yok olursa, ne olur?
Böcekler genelde çok sevilmez ama öyle özellikleri var ki duyanları şaşkına çeviriyor. Dünya genelinde tüm böcekler yok olsa ne olur merak ettiniz mi hiç? Bu sorunun cevabı düşündüğünüzden çok çok farklı. Böcekler dünyamız için fazlasıyla önemli. Yeni araştırmalara göre dünyadaki
böcek miktarı ise hızla azalıyor. Şimdi bunu bazı böcek türlerini ele alarak tek tek anlatalım...
Giriş Tarihi: 20.12.2019
07:28
Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
07:34
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işte böceklerin yok olması sonucunda dünyanın başına gelecekler... Dünyadaki tüm böcekler yok olursa, kısaca tüm doğal denge bozulur...
Yakın bir tarihte tüm
böcek türleri yüzde 40 oranında azalma yaşayabilir. Bu durum şu an için endişe edici durmasa da, birazdan anlatacağımız sonuçlar doğrultusunda, böceklerin azalmasını istemeyeceksiniz.
Hamam Böcekleri Evimizde istemediğimiz zamanlarda birden bire gördüğümüz ve öldüremedikten sonra "acaba nerededir?" diye düşünüp bizi huzursuz eden hamam böcekleri, ekosistemde çok önemli bir yere sahip.
Hamam böcekleri itici görünmelerinin yanı sıra bakteri iletici yapıya sahipler. Bu nedenle de alerjiye neden olurlar ve geçtikleri yerlere dışkılarını bırakır. Dünyada var olan 3500 hamam böceği türünün sadece 20 tanesi insanları rahatsız eden türlerdir.
Hamam böcekleri; kuşlar, memeliler ve sürüngenler için önemli besin kaynaklarının başında gelir. Ayrıştırıcı madde tüketirler ve dışkıları bitkilerin büyümesi için en gerekli elementlerden biri olan azotla doludur. Yok olmaları durumunda hem hayvanların besin kaynağı hem de bitkilerin besin kaynağı yok olacak. Bu da dünya genelinde büyük bir döngünün değişmesine neden olacak.
Arılar Kar amacı gütmeyen kuruluş Earthwatch, gezegendeki en önemli canlıların arılar olduğunu açıklamıştı. Arılar bal üretmenin yanı sıra, bitkilerin en önemli dölleyicisi olarak da bilinir. Çiçeklerden topladıkları polenler sayesinde bitkiler döllenir.
Arıların bir bitkiden diğer bitkiye yaptığı polen takviyesinin olmaması sonucunda dünya genelindeki tarım ürünlerinin yüzde 30 oranında azalması anlamına gelir. Çiçeklerin ise yüzde 90'ı yok olur. Yani aslında arılar tüm bitki ve hayvanlar için çok önemli bir noktada bulunuyor.