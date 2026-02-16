Dünyanın en büyük petrol rezervi hangi ülkede? 2026 güncel liste yayınlandı! Türkiye’nın sırası dikkat çekti

Son yıllarda Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerle enerji gündeminden düşmeyen Türkiye'nin petrol rezervi ne kadar? Orta Doğu'nun devlerinden Kuzey Amerika'nın petrol kumlarına kadar, 2026 yılının en güncel verileriyle hazırlanan ülkelere göre petrol rezervleri listesi, dünya ekonomisinin yeni rotasını çiziyor. İşte kapalı kapılar ardındaki enerji haritasının tüm detayları...