Dünyanın en büyük petrol rezervi hangi ülkede? 2026 güncel liste yayınlandı! Türkiye'nın sırası dikkat çekti
Giriş Tarihi: 16.02.2026 16:58
Dünya'nın en büyük petrol rezervine sahip ülkeler 2026 listesi yayınlandı! Devler liginde kartlar yeniden dağıtılırken, listenin zirvesindeki isim değişmedi ama arkasından gelen "yeni güçler" tüm dengeleri altüst etti. Enerji savaşlarının gölgesinde Türkiye'nin yükselen grafiği ise dünya başkentlerinde yankı uyandırıyor. İşte yer altındaki o devasa servetin haritası ve Türkiye'nin herkesi şaşırtan yeni konumu...