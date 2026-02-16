Dünyanın en büyük petrol rezervi hangi ülkede? 2026 güncel liste yayınlandı! Türkiye’nın sırası dikkat çekti

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.02.2026 16:58

Dünya'nın en büyük petrol rezervine sahip ülkeler 2026 listesi yayınlandı! Devler liginde kartlar yeniden dağıtılırken, listenin zirvesindeki isim değişmedi ama arkasından gelen "yeni güçler" tüm dengeleri altüst etti. Enerji savaşlarının gölgesinde Türkiye'nin yükselen grafiği ise dünya başkentlerinde yankı uyandırıyor. İşte yer altındaki o devasa servetin haritası ve Türkiye'nin herkesi şaşırtan yeni konumu...

Enerji piyasalarında "siyah altın" savaşı 2026 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Ülkelerin ekonomik bağımsızlığının ve küresel gücünün temel taşı olan kanıtlanmış petrol rezervleri, yeni açıklanan verilerle birlikte jeopolitik dengeleri altüst etti. Peki, zirvedeki yerini koruyan Venezuela'nın ardından hangi ülkeler geliyor? ABD üretim rekorları kırarken rezerv sıralamasında kaçıncı basamakta?

Son yıllarda Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerle enerji gündeminden düşmeyen Türkiye'nin petrol rezervi ne kadar? Orta Doğu'nun devlerinden Kuzey Amerika'nın petrol kumlarına kadar, 2026 yılının en güncel verileriyle hazırlanan ülkelere göre petrol rezervleri listesi, dünya ekonomisinin yeni rotasını çiziyor. İşte kapalı kapılar ardındaki enerji haritasının tüm detayları...

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK PETROL REZERVİNE SAHİP ÜLKELERİ TAM LİSTESİ...

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

94 - FAS (684 BİN VARİL)

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)