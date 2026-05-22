Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...
Giriş Tarihi: 22.05.2026 16:54

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

Küresel piyasaları hareketlendiren en büyük altın rezervine sahip 40 ülke açıklandı. Son yıllarda yaptığı hamlelerle dikkat çeken Türkiye, dünya devlerini geride bırakarak ilk 10'a girmeyi başardı. İşte ABD'den Almanya'ya, Katar'dan Japonya'ya o liste ve güncel rezervler...

  • ABONE OL
Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

Dünyanın en yüksek altın rezervine sahip ülkelerin belli olmasıyla, açıklanan veriler uluslararası piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Listede yer alan ülkeler arasında rekabet dikkat çekerken, Türkiye'nin sıralamadaki yeri özellikle öne çıktı. İşte, dünyanın en yüksek altın rezervine sahip o ülkeler;

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

8133 ton

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

2. ALMANYA

3350 ton

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

3. İTALYA

2452 ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

4. FRANSA

2437 ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

5. RUSYA

2330 ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

6. ÇİN

2304 ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

7. İSVİÇRE

1040 ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

8. HİNDİSTAN

880 ton

9. Japonya

846 ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

9. JAPONYA

846 ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

10. TÜRKİYE

641 ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

11. HOLLANDA

612 Ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

12. POLONYA

515 Ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

13. EURO BÖLGESİ

507 Ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

14. TAYVAN

424 Ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

15. PORTEKİZ

383 Ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

16. ÖZBEKİSTAN

361 Ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

17. KAZAKİSTAN

361 Ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

18. SUUDİ ARABİSTAN

323 Ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

19. İNGİLTERE

310 Ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

20. LÜBNAN

287 Ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

21. İSPANYA

282 Ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

22. AVUSTURYA

280 Ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

23. TAYLAND

235 Ton

Dünyanın en çok altın rezervine sahip 40 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bırakıp o sıraya yerleşti...

24. BELÇİKA

227 Ton

SON DAKİKA