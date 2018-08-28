Dünyanın en görkemli camileri

PEMBE CAMİ
İran'ın Şiraz kentindeki Nasır El-Mülk Camii'nin pek çok farklı ismi vardır. Çoğunlukla "Pembe Cami" olarak bilinir, aynı zamanda "Renkli Camii", "Gökkuşağı Camii" veya "Kaleidoscope (sürekli değişen manzaralı) Camii" denir. Bu, ışığın ve ibadetin iç içe girdiği bir alandır. Gün doğuşu ile cami hayat bulur ve renkler, dönen dervişler gibi gün boyu dans ederek dolaşır; zemin, duvarlar, kemerler ve yükselen kuleler üzerinde yansır. Ziyaretçiler de, sanki renkli bir topa ilk gün ışığı çarpıyormuş ve renkli top binlerce kelebeği her tarafta havaya uçuruyormuş etkisi yapar.