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Dünyanın en görkemli camileri

Giriş Tarihi: 28.08.2018 17:18 Güncelleme Tarihi: 28.08.2018 17:25
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Dünyanın en görkemli camileri
Dünyanın en görkemli camileri

ŞAH ÇERAĞ

Şah Çerağ , İran'ın Şiraz kentinde bulunan ve dünya üzerindeki en ihtişamlı camilerden biri olarak bilinen kutsal bir mekan. Farsça'da 'Işıkların kralı- Işık şahı' anlamına gelen Şah Çerağ'ı bu kadar ihtişamlı hale getiren ise adını almasında etkili olan ışığı; yani caminin tasarımında bulunan milyonlarca küçük aynanın ve mozaiğin yarattığı ışık oyunu. Şah Çerağ, 14. yüzyılda yapılan bir yapı olsa da, bugünkü halini alması 20. yüzyılı bulmuştur. Gün geçtikçe zamana yenik düşerek hasar gören bölümler yeniden elden geçirilerek günümüzdeki görkemli haline dönüştürülmüştür.


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Dünyanın en görkemli camileri
Dünyanın en görkemli camileri

LALA MUSTAFA PAŞA

Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinde Luzinyan döneminde gotik mimariyle yapılmış ve şimdiki ismiyle Lala Mustafa Paşa Camisi olarak bilinen bu mimari eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1571 yılında Kıbrıs'ı ele geçirmesiyle beraber cami olarak değiştirilmiştir. Daha sonralarında gotik mimarisi kullanılarak minare eklenen "St Nicholas Katedrali" yeni adıyla "Lala Mustafa Paşa Camisi" geçmişte bir çok kral ve kraliçenin taç giydiği şehrin en önemli anıtı ve simgesidir. Toprak rengiyle mavi kırçıllı bulutların önünde her ressamın yada her fotoğrafçının hayallerini süsleyen engin bir endamla durur. Lala Mustafa Paşa Camisi Mağusa'nın Kalbi olarak yaşayan en önemli miraslardan birisidir. İç ve dış yapısı, şehirle olan uyumu ile bu tarz yapılara verilecek en önemli örneklerden birisidir.


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Dünyanın en görkemli camileri
Dünyanın en görkemli camileri

MESCİD-İ HARAM

Tüm dünyadaki maddi imkânı olan bütün Müslümanlara farz kılınan, hac vazifesini yerine getirmek için gittikleri Kâbeyi de içerisine alan mescide, Mescid-i Haram denilmektedir. Bilindiği kadarıyla dünya üzerinde inşa edilen ilk mescittir. Mescid-i Haram'ın içerisinde bulunan Kâbe, Müslümanların kıblesi olarak tanımlanabilir ve Hz. İbrahim tarafından inşa edildiği bilinmektedir. Mescid-i Haram'dan önce ilk Müslümanların kıblesi Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Haram'ın içerisinde Zemzem kuyusu ve Makam-ı İbrahim bulunmaktadır. Hz. İbrahimden sonra birçok defa değişikliğe uğramış ve günümüzde en son halini almıştır. Yapılan değişiklikler ve ilaveler ile birlikte, 361 000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.


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Dünyanın en görkemli camileri
Dünyanın en görkemli camileri

PEMBE CAMİ

İran'ın Şiraz kentindeki Nasır El-Mülk 'nin pek çok farklı ismi vardır. Çoğunlukla "Pembe Cami" olarak bilinir, aynı zamanda "Renkli Camii", "Gökkuşağı Camii" veya "Kaleidoscope (sürekli değişen manzaralı) Camii" denir. Bu, ışığın ve ibadetin iç içe girdiği bir alandır. Gün doğuşu ile cami hayat bulur ve renkler, dönen dervişler gibi gün boyu dans ederek dolaşır; zemin, duvarlar, kemerler ve yükselen kuleler üzerinde yansır. Ziyaretçiler de, sanki renkli bir topa ilk gün ışığı çarpıyormuş ve renkli top binlerce kelebeği her tarafta havaya uçuruyormuş etkisi yapar.


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Dünyanın en görkemli camileri
Dünyanın en görkemli camileri

SULTAN AHMET CAMİİ

1609-1616 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul'daki tarihî yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultan Ahmet , mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği için Avrupalılarca "Mavi camii (Blue Mosque)" olarak adlandırılır. Ayasofya'nın 1934 yılında camiden müzeye dönüştürülmesiyle, İstanbul'un ana camii konumuna ulaşmıştır.


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Dünyanın en görkemli camileri
Dünyanın en görkemli camileri

WILAYAH PERSEKUTUAN

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bulunan ve mimarisinin güzelliğiyle görenleri büyüleyen Wilayah Persekutuan 'nin kuş bakışı görünümü.

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Dünyanın en görkemli camileri
Dünyanın en görkemli camileri

PUTRA CAMİİ

Malezya'da bulunan mimari eserlerden biri olan Putra 'nin en belirgin özelliği, işlemeleriyle kendine hayran bırakan büyük ve küçük pembe kubbeleridir. Öyle ki, bu özelliğinden dolayı Putra Camii, ülkede pembe cami olarak ta nam salmıştır. Putra Camii'nin duvarlarında ağırlıklı olarak cam malzemelerin yanı sıra, gül işlemeleri ve mermer oymalar büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Camiinin kubbesi için kullanılan malzeme ise pembe granittir. Bunun yanı sıra, Putra Camii'nin avlusu birbirinden güzel süslemeli havuzlar ve sütunlardan oluşturulmuştur. Putra Camii'nde bir vakit namazında 15 bin kişi namaz kılabilmektedir.


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