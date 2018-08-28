Dünyanın en görkemli camileri

LALA MUSTAFA PAŞA

Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinde Luzinyan döneminde gotik mimariyle yapılmış ve şimdiki ismiyle Lala Mustafa Paşa Camisi olarak bilinen bu mimari eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1571 yılında Kıbrıs'ı ele geçirmesiyle beraber cami olarak değiştirilmiştir. Daha sonralarında gotik mimarisi kullanılarak minare eklenen "St Nicholas Katedrali" yeni adıyla "Lala Mustafa Paşa Camisi" geçmişte bir çok kral ve kraliçenin taç giydiği şehrin en önemli anıtı ve simgesidir. Toprak rengiyle mavi kırçıllı bulutların önünde her ressamın yada her fotoğrafçının hayallerini süsleyen engin bir endamla durur. Lala Mustafa Paşa Camisi Mağusa'nın Kalbi olarak yaşayan en önemli miraslardan birisidir. İç ve dış yapısı, şehirle olan uyumu ile bu tarz yapılara verilecek en önemli örneklerden birisidir.





