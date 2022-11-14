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Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi belli oldu! Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 20:30 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 20:48

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi belli oldu! Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

Ada ve yarım ada şeklindeki jeopolitik konuma sahip olan ülkelerin ana karalarını denizden gelebilecek tehditlere karşı koruyabilmeleri için güçlü bir deniz gücüne sahip olmaları oldukça önemlidir. Deniz ordularında bulunan personel, uçak gemisi, fırkateyn, korvet, hucümbot, denizaltı, yardımcı sınıf gemiler, uçak, helikopter ve günümüzde İHA gibi platformların sayıları donanmaların gücünü ortaya çıkaran önemli etkenlerden. Global Firepower adlı internet sitesinin derlemesine göre ortaya çıkan listede ülkelerin personel ve yüzer - uçar platformların sayıları baz alınarak dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belirlendi. İşte o liste.

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi belli oldu! Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

Deniz orduları, denize kıyısı olan her ülke için en önemli savunma ve taaruz güçleri arasında yer alıyor. Global Firepower adlı internet sitesinin hazırladığı derlemeye göre dünya üzerinden deniz ordusu bulunan ülkelerin güçleri personel ve yüzer - uçar platform sayılarına göre listelendi.

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi belli oldu! Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI

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Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi belli oldu! Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

97- İrlanda

96- Gürcistan

95- Gabon

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi belli oldu! Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

94- Fildişi Sahili

93- Sierra Leone

92- Yeni Zelanda

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri listesi belli oldu! Türk donanması kaçıncı sırada yer alıyor?

91- Küba

90- Litvanya

89- Kazakistan

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