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Haberler Yaşam Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü donanmalar
Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 10:41

Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü donanmalar

Dünyanın en güçlü donanmalalarının 2024 listesi belli oldu. Listeyi ABD menşeli askeri istatistik sitesi Global Firepower açıkladı. Liste belirlenirken, ülkelerin uçak gemileri, denizaltılar, helikopter gemileri, korvetler, fırkateynler, kıyı türleri, amfibi saldırı/destek gemileri ve yardımcı gemiler dahil olmak üzere pek çok etken göz önüne alındı. Hazırlanan listede, Türkiye birçok dünya ülkesini geride bıraktı.İşte 2024 Dünyanın en güçlü donanmaları sıralaması

Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü donanmalar

Ülkelerin, kara ve hava ordu güçleri kadar donanma gücüde hayati bir öneme sahip. Peki dünya üzerinde hangi ülkelerin donanmaları daha güçlü? ABD merkezli internet sitesi Global Firepower en güçlü donanmaların yer aldığı 2024 listesini yayınladı. Uçak gemileri, denizaltılar, helikopter gemileri, korvetler, fırkateynler, kıyı türleri, amfibi saldırı/destek gemileri ve yardımcı gemiler dahil olmak üzere tüm savaş gemilerinin göz önüne alınarak hazırlanan listede Türkiye yine üst sıralarda yer aldı. Peki, ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türk donanması kaçıncı sırada yer aldı? İşte 2024 Dünyanın en güçlü donanmaları sıralaması…

Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü donanmalar

100- Yeni Zelenda

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Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü donanmalar

99- Belçika

Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü donanmalar

98- Sierra Leone

Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü donanmalar

97-Estonya

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