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Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü donanmalar
Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
10:41
Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 listesi açıklandı! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü donanmalar
Dünyanın en güçlü donanmalalarının 2024 listesi belli oldu. Listeyi ABD menşeli askeri istatistik sitesi Global Firepower açıkladı. Liste belirlenirken, ülkelerin uçak gemileri, denizaltılar, helikopter gemileri, korvetler, fırkateynler, kıyı türleri, amfibi saldırı/destek gemileri ve yardımcı gemiler dahil olmak üzere pek çok etken göz önüne alındı. Hazırlanan listede, Türkiye birçok dünya ülkesini geride bıraktı.İşte 2024 Dünyanın en güçlü donanmaları sıralaması