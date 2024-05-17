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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2024'ün en iyileri
Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
10:17
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2024'ün en iyileri
ABD merkezli askeri güç verilerini analiz eden Global Firepower adlı internet sitesi, dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesini paylaştı. Listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...