Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2024’ün en iyileri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi açıklandı. ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından hazırlanan listede; ülkelerin helikopter filosu gücü dikkate alındı. Peki Türkiye, listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri...