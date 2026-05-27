Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesi açıklandı! Türkiye hangi devleri geride bıraktı?

Giriş Tarihi: 27.05.2026 10:05

Uluslararası savunma analiz platformu Global Firepower, dünya genelindeki 73 binden fazla ana muharebe tankını incelediği "2026 Dünyanın En Güçlü Tank Orduları" raporunu yayımladı. Rapora göre Almanya ve İngiltere gibi geleneksel güçler ilk 10'un dışında kalırken; Türkiye, yeni nesil Altay tankı ve İHA destekli taktik harekat kabiliyetiyle Avrupa devlerini geride bıraktı. İşte yeni sıramız...

Global Firepower 2026 verilerine göre, dünya çapında operasyonel durumdaki 73.000'den fazla ana muharebe tankının güç dağılımında ciddi bir eksen kayması yaşanıyor. Bir zamanlar Avrupa'nın zırhlı gücünü belirleyen Almanya ve İngiltere gibi ülkeler, sayısal yetersizlik ve yaşlanan filoları nedeniyle ilk 10'un dışına itildi. Listeyi, zırhlı birliklerine teknolojik ve otonom sistem entegrasyonunu en iyi sağlayan ülkeler domine ediyor.

İşte 2026 itibarıyla savaş sahasının kurallarını belirleyen dünyanın en güçlü tank orduları ve Türkiye'nin Avrupa dengelerini değiştiren konumu...

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ TANK FİLOLARI 2026 LİSTESİ!

100 - PORTEKİZ ( 34 TANK )

99 - NORVEÇ ( 36 TANK )

98 - TACİKİSTAN ( 38 TANK )

97 - DANİMARKA ( 44 TANK )

96 - SLOVAKYA ( 45 TANK )

95 - BOTSVANA ( 45 TANK )

94 - BOSNA HERSEK ( 45 TANK )

93 - AVUSTRALYA ( 46 TANK )

92 - MALEZYA ( 48 TANK )

91 - MORİTANYA ( 51 TANK )

90 - SLOVENYA ( 54 TANK )

89 - BOLİVYA ( 54 TANK )

88 - LİBYA ( 55 TANK )

87 - HIRVATİSTAN ( 55 TANK )

86 - AVUSTURYA ( 56 TANK )

85 - ZİMBABVE ( 60 TANK )

84 - MOZAMBİK ( 60 TANK )

83 - KONGO CUMHURİYETİ ( 61 TANK )

82 - URUGUAY ( 62 TANK )

81 - KATAR ( 62 TANK )

80 - KANADA ( 74 TANK )

79 - ZAMBİYA ( 75 TANK )

