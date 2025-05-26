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Dünyanın en güzel kızı değişimi ile herkesi şok etti! Meğer ne zor günler geçirmiş…
Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
13:35
Dünyanın en güzel kızı değişimi ile herkesi şok etti! Meğer ne zor günler geçirmiş…
Henüz daha 7 yaşına bastığında, otoriteler tarafından dünyanın en güzel kız çocuğu seçilen Thylane Blondeau'nun değişimi görenleri şaşırttı. Fransa'da yaşayan Blondeau, bugünlerde 20 yaşını geçmiş bir genç kız olarak yaşamını sürdürüyor. Thylane Blondeau'nun bu süreçte yaşadıkları ise adeta yürekli burktu.