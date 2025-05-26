Dünyanın en güzel kızı değişimi ile herkesi şok etti! Meğer ne zor günler geçirmiş…

2007 yılında henüz 7 yaşındayken dünyanın en güzel kız çocuğu seçilen Thylane Blondeau, aradan geçen yıllardaki değişimi ile herkesi şok etti. Günümüzde 20'li yaşları geçmiş bir model olan genç kız, yetişkin haliyle de dikkatleri üzerine topluyor.