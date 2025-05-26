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Haberler Yaşam Dünyanın en güzel kızı değişimi ile herkesi şok etti! Meğer ne zor günler geçirmiş…
Giriş Tarihi: 26.05.2025 13:35 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 13:35

Dünyanın en güzel kızı değişimi ile herkesi şok etti! Meğer ne zor günler geçirmiş…

Henüz daha 7 yaşına bastığında, otoriteler tarafından dünyanın en güzel kız çocuğu seçilen Thylane Blondeau'nun değişimi görenleri şaşırttı. Fransa'da yaşayan Blondeau, bugünlerde 20 yaşını geçmiş bir genç kız olarak yaşamını sürdürüyor. Thylane Blondeau'nun bu süreçte yaşadıkları ise adeta yürekli burktu.

Dünyanın en güzel kızı değişimi ile herkesi şok etti! Meğer ne zor günler geçirmiş…

2007 yılında henüz 7 yaşındayken dünyanın en güzel kız çocuğu seçilen Thylane Blondeau, aradan geçen yıllardaki değişimi ile herkesi şok etti. Günümüzde 20'li yaşları geçmiş bir model olan genç kız, yetişkin haliyle de dikkatleri üzerine topluyor.

Dünyanın en güzel kızı değişimi ile herkesi şok etti! Meğer ne zor günler geçirmiş…

Şu anda Fransa'nın güneyinde tatil yapan Blondeau düzgün fiziğiyle görenleri etkiliyor.

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Dünyanın en güzel kızı değişimi ile herkesi şok etti! Meğer ne zor günler geçirmiş…

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü modelin her pozu çok beğeniliyor.

Dünyanın en güzel kızı değişimi ile herkesi şok etti! Meğer ne zor günler geçirmiş…

Son zamanlarla yaptığı paylaşımlarla yeniden gündem olan Blondeau ile ilgili ise az bilinen bir gerçek ortaya çıktı.

Dünyanın en güzel kızı değişimi ile herkesi şok etti! Meğer ne zor günler geçirmiş…

Blondeau'nun 2021 yılının sonlarına doğru yumurtalıklarında çıkan kistten dolayı pek çok kez ameliyat olduğu ifade edildi.