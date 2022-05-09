Haberler Yaşam Dünyanın en iyi hava kuvvetleri sıralaması belirlendi! Türkiye 2022 listesini altüst etti

Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:19

Dünyanın en iyi hava kuvvetleri sıralaması belirlendi! Türkiye 2022 listesini altüst etti

Dünyanın en iyi hava kuvvetleri listesi tüm ülkelerde büyük yankı uyandırdı. Türk Hava Kuvvetleri listeye iddialı bir sıradan girince gündeme oturdu. Amerikan savaş gücü sitesi Globalfirepower'ın her yıl düzenli olarak yayımlandığı savunma kuvvetleri istatistiklerinde en güçlü orduların, donanma ve hava kuvvetlerinin yanı sıra hava kuvvetleri de belirleniyor. Özellikle son dönemde yaşanan Rusya Ukrayna savaşında önemi fark edilen hava kuvvetleri ülkelerin sahip olduğu savaş uçakları ve savaş teknolojileri ile kendini gösteriyor. Peki, Hangi ülkeler ilk 10'da yer aldı, birinci kim oldu? Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması 2022 ve Türk Hava Kuvvetleri'nin yeri…