Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünyanın en iyi hava kuvvetleri sıralaması belirlendi! Türkiye 2022 listesini altüst etti
Giriş Tarihi: 09.05.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 11:19

Dünyanın en iyi hava kuvvetleri sıralaması belirlendi! Türkiye 2022 listesini altüst etti

Dünyanın en iyi hava kuvvetleri listesi tüm ülkelerde büyük yankı uyandırdı. Türk Hava Kuvvetleri listeye iddialı bir sıradan girince gündeme oturdu. Amerikan savaş gücü sitesi Globalfirepower'ın her yıl düzenli olarak yayımlandığı savunma kuvvetleri istatistiklerinde en güçlü orduların, donanma ve hava kuvvetlerinin yanı sıra hava kuvvetleri de belirleniyor. Özellikle son dönemde yaşanan Rusya Ukrayna savaşında önemi fark edilen hava kuvvetleri ülkelerin sahip olduğu savaş uçakları ve savaş teknolojileri ile kendini gösteriyor. Peki, Hangi ülkeler ilk 10'da yer aldı, birinci kim oldu? Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralaması 2022 ve Türk Hava Kuvvetleri'nin yeri…

Dünyanın en iyi hava kuvvetleri sıralaması belirlendi! Türkiye 2022 listesini altüst etti

Dünyanın en iyi hava kuvvetleri sıralamasında üst sıralarda yer almak aynı zamanda dünyanın en iyi orduları ve savaş güçleri arasında olduğunuzu da kanıtlıyor. ABD merkezli Globalfirepower sitesi bir gelenek haline getirdiği listeler arasından en iyi hava kuvvetleri sıralamasını yayımladı. İlk onda ilginç ülkeler yer alırken Türk ordusu ve Türk Hava Kuvvetleri başarısı Dünya genelinde kanıtlanmış oldu. Listede 60 ülke yer alırken 2022'nin en iyi hava kuvvetleri sıralamasına bazı ülkeler dahil olamadı. İşte dünyanın en iyi hava kuvvetleri, savaş uçakları ve stratejik başarılar…

Dünyanın en iyi hava kuvvetleri sıralaması belirlendi! Türkiye 2022 listesini altüst etti

60. AZERBAYCAN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en iyi hava kuvvetleri sıralaması belirlendi! Türkiye 2022 listesini altüst etti

59. TUNUS

Dünyanın en iyi hava kuvvetleri sıralaması belirlendi! Türkiye 2022 listesini altüst etti

58. KENYA

Dünyanın en iyi hava kuvvetleri sıralaması belirlendi! Türkiye 2022 listesini altüst etti

57. HOLLANDA