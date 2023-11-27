Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Hayatlar ona emanet: "Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok!"

"Anadolu'ya Orta Asya'dan gelen Türk boyları ile geldiği Sivas ve çevresine gelinceye kadar ki karşılaştığı çevresel faktörlere bağlı olarak geçirdiği değişimlerle birlikte günümüzdeki haline geldiğini savunan görüşler vardır. Atasal kökeninin Kafkas Mastifi olduğuna dair görüşler vardır. Dağlık ve soğuk bölgelerde yaşamaya adapte olan bir köpektir" dedi.



