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Haberler Yaşam Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Hayatlar ona emanet: "Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok!"
Giriş Tarihi: 27.11.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 14:36

Dünyanın en sadık köpeği Anadolu'da! Hayatlar ona emanet: "Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok!"

Çoban köpeği olarak dünyanın en ünlü köpekleri arasında yer alan Sivas Kangal Çoban Köpeği, yüzyıllardır beslenen en iyi dostlardan biri. Büyük boyutları ve güçlü yapıları sayesinde sürüleri kurt ve diğer yırtıcı hayvanlardan korumada oldukça etkilidirler. Ayrıca, bekçi köpeği olarak da oldukça başarılıdırlar. Prof. Dr. Sevgi Durna Daştan, dünyanın en sadık ve en cesur çoban köpeği olan Kangal çoban köpeği ırkının bilinmeyen yönlerini anlattı.

İHA
Dünyanın en sadık köpeği Anadolu’da! Hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, SCÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Sevgi Durna Daştan, "Kangal çoban köpeği ırkı, Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından 2018 yılında müstakil ırk tescili yapılmak kaydıyla Türkiye'nin bilinen ilk ırk tescili yapılmış köpek ırklarından bir tanesidir. "

Dünyanın en sadık köpeği Anadolu’da! Hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok!

"Bilimsel açıdan da dünya çapında tanınan ve Anadolu'nun en önemli yerli hayvan ırklarından bir tanesi olup gen kaynaklarının zenginliğini göstermektedir."

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Dünyanın en sadık köpeği Anadolu’da! Hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok!

"Anadolu'ya Orta Asya'dan gelen Türk boyları ile geldiği Sivas ve çevresine gelinceye kadar ki karşılaştığı çevresel faktörlere bağlı olarak geçirdiği değişimlerle birlikte günümüzdeki haline geldiğini savunan görüşler vardır. Atasal kökeninin Kafkas Mastifi olduğuna dair görüşler vardır. Dağlık ve soğuk bölgelerde yaşamaya adapte olan bir köpektir" dedi.

Dünyanın en sadık köpeği Anadolu’da! Hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok!

HEM SADIK HEM DE CESUR
Çoban köpeklerinin bekçi köpekleri olmadığının altını çizen Daştan, "Genel olarak kamuoyunda düşünüldüğünün aksine kangal çoban köpeği ırkı bir bekçi köpeği değildir. "

Dünyanın en sadık köpeği Anadolu’da! Hayatlar ona emanet: Başka hiçbir yerde böyle bir köpek yok!

"Her ne kadar bekçi köpeği görevlerini yapabilecek kapasiteye sahip olsa da kangal çoban köpeği ırkı Kinoloji Federasyonu tarafından da sürü koruma köpeği olarak sınıflandırılmıştır."

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